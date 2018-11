: • Cyber News • #Pentagono,via ritiro da confine Messico - Cyber_Feed : • Cyber News • #Pentagono,via ritiro da confine Messico - TelevideoRai101 : Pentagono,via ritiro da confine Messico - AngeloAquilante : Perché il #Pentagon pensa di fare fuori la #Turchia #Turkey dal programma #F35 #JSF #S400 #Russia #Ankara #Erdogan… -

Ilsta pianificando l'inizio deldelle truppe americane dalcon ila partire da questa settimana. Lo dice a 'Politico' il generale che coordina la missione che aveva il compito di fermare la carovana di migranti in arrivo dal Centro America. "I circa 5.800 militari inviati per sostenere gli agenti del Customs and Border Patrol, impegnati a combattere l'immigrazione illegale dovrebbero essere a casa entro Natale" aggiunge il generale.(Di martedì 20 novembre 2018)