Pensioni | scontro Boeri-Di Maio su quota 100 | ' Insostenibile' | ' Si farà'

Pensioni quota 100 conviene al lavoratore : scontro Salvini-Boeri : Pensioni quota 100 potrebbe riservare una bella sorpresa. Contrariamente a quanto spesso paventato, l'uscita in anticipo dal mondo del lavoro per chi ha raggiunto i parametri previsti potrebbe essere conveniente per il lavoratore. Tutto dipende da come vengono effettuati i calcoli. E questa chiave spiegherebbe anche lo ...

Scontro sulla manovra - ma poi c'è l'intesa. Riforma delle Pensioni e sgravi alle imprese : Il New Deal giallo-verde è pronto, o quasi. Luigi di Maio cita Franklin Delano Roosevelt, ma alla fine del Consiglio dei ministri torna alla mente Paolo Cirino Pomicino, nella prima Repubblica grande ...

Manovra - scontro sulla «pace fiscale». Subito il taglio delle Pensioni d’oro (dai 4.500 euro in su) : «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l’ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri. Restano da sciogliere i nodi sulla pace fiscale-- Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla “pace fiscale”. È quanto spiegano fonti di governo al termine del pre-Consiglio riunitosi domenica sera a Palazzo Chigi. Assenti sia Luigi Di ...

Riforma Pensioni e Quota 100/ Caos assegni d’oro e scontro con Boeri (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018 e Quota 100, oggi 14 ottobre. Le parole di Cesare Damiano sulla proposta del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Pensioni D’ORO - DECRETO DI MAIO ‘CHOC’/ “Col taglio a 3.500 ci prendiamo un miliardo” : lo scontro con Boeri : PENSIONI D’ORO: il governo le taglia per DECRETO. Il ministro del lavoro, Luigi Di MAIO “Ci prendiamo più di un miliardo di euro”. Il taglio sarà pressoché immediato(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Scontro su Pensioni e condono - il decreto fiscale rischia il rinvio : C’è il rischio che il decreto fiscale slitti? «Mi auguro di no» risponde il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio confermano che il governo sulla manovra intende tirare dritto ed assieme al premier, confermano che domani sarà varato il «Draft budgetary plan» con le cifre e le line guida del bil...

[Lo scontro] Boeri lancia l'allarme sulle Pensioni. Salvini lo attacca con il solito mantra : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, lancia l'allarme sulla riforma della Legge Fornero. Per l'economista. Nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera ha spiegato che introdurre ...

Scontro Pensioni - nel Def il governo elogia la Fornero : Nel focus elaborato dalla Ragioneria generale, che annualmente traccia una previsione di lungo periodo sulla spesa legata all'invecchiamento, vengono ricordati gli effetti di stabilizzazione determinati dalle riforme varate dal 2004 (Maroni) in avanti. Circa 1/3 di quei risparmi sono dovuti alla sola riforma Fornero...

Lega-M5S : scontro sulle cifre del deficit Più soldi al reddito o alle Pensioni? Ora dopo ora - tutte le diverse versioni : I due partiti di maggioranza si contraddicono sulla spartizione della «torta» da 16 miliardi frutto dello sforamento del deficit: quanti vanno alle pensioni e quanti al reddito di cittadinanza?

Pensioni - Di Maio alla Fornero : 'Non prendo lezioni da lei' - ma è scontro con l'Europa : La Nota di aggiornamento al Def con il rapporto deficit-Pil al 2,4 per cento ha suscitato l'immediata reazione dell'Europa, com'era ampiamente prevedibile. Il presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker ha ufficialmente aperto la crisi tra l'Europa e l'Italia, affermando che il nostro Paese non può godere di trattamenti speciali che, se concessi a tutti, porterebbero alla fine dell'euro. Addio reddito di cittadinanza e addio ...

Pensioni - quota 100 e minime : scontro Fornero-Di Maio : “Se si abbassa l’eta' pensionabile le Pensioni saranno minori dando vita ai nuovi poveri di domani”: così ha tuonato Elsa Fornero ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso del programma ‘I Lunatici’. Il riferimento chiaro è alla quota 100 dai 62 anni [VIDEO] proposta dal Governo, ma non finisce qui, l'ex professoressa ha anche affermato: “quando sei al Governo non puoi continuare a promettere cose irrealizzabili”. Di Maio non è stato a guardare e ...

"Con la Quota 100 le Pensioni saranno minori". Scontro Fornero-Di Maio : L'ex ministro: "Con la controriforma il governo crea nuovi poveri". Il vicepremier: "Ha ancora il coraggio di parlare". Ma...

Pensioni - Di Maio : "La minima a 780 euro è certa". Scontro con la Fornero : L'ex ministro del Lavoro: "Se si abbassa l'età, anche le Pensioni saranno più basse" Manovra, ipotesi reddito di cittadinanza legato all'Isee. "E' in linea col contratto"

Scontro sulle Pensioni - Brambilla ai 5 Stelle : 'Così salta il sistema' : Entrambi negano tensioni nel governo, tra i partiti di maggioranza e con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ed...