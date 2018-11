Pd | Zingaretti | un candidato supererà 51%

Pd - Gentiloni : 'Zingaretti ottimo candidato per nuova stagione dem' : Quanto all'attuale situazione politica, Gentiloni ha sottolineato che "la minaccia che viene dal populismo è molto seria e la dobbiamo prendere sul serio. Non dobbiamo mai pensare - ha spiegato - di ...

Pd - Zingaretti : “Giusto dividere ruolo di segretario da candidato premier. Serve coraggio di cambiare classe dirigente” : “Sono favorevole alla scelta di dividere il ruolo di segretario del Pd dal ruolo di candidato premier – ha dichiarato Nicola Zingaretti – è giusto prendere atto che la centralità di mettersi alla costruzione di un nuovo soggetto politico sia la priorità. Io mi sono candidato per fare il segretario del Pd, per chiedere al mio partito di cambiare. Abbiamo perso il referendum, le amministrative, le politiche. Il Paese ora si ...

Il discorso con cui Nicola Zingaretti si è candidato a segretario del PD : Il presidente del Lazio ha fatto un discorso sobrio in cui ha ricordato l'importanza dell'unità e ha evitato di attaccare direttamente i suoi rivali The post Il discorso con cui Nicola Zingaretti si è candidato a segretario del PD appeared first on Il Post.

Mossa nel Pd - Minniti candidato da 13 sindaci - vicini a Renzi - per la segreteria contro Zingaretti : Tra i nomi a firmare l'appello all'ex ministro dell'Interno a guidare il partito, spiccano il primo cittadino di Firenze Nardella, Gori per Bergamo, De Caro e Ricci per Bari e Pesaro -

Pd - Zingaretti 'Renzi candidato è poco credibile - lo dicono gli italiani'. La replica 'Non seguiamo le polemiche' : Oggi il governatore del Lazio, intervenendo su Sky, lancia un affondo: 'Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica', dice. 'Il problema è la ...

Pd - Zingaretti 'Renzi candidato è poco credibile - lo dicono gli italiani' : E oggi il governatore del Lazio, intervenendo su Sky, lancia un affondo: 'Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica', dice Zingaretti. 'Il ...

Pd - Padoan : “Io in piazza? No - ero fuori Roma. Zingaretti è ottimo candidato ma sono per l’unità del partito” : “Io in piazza ieri col Pd? No, ero fuori Roma”. Così a 24 Mattino (Radio24) il deputato del Pd, Pier Carlo Padoan, risponde alla domanda se ha partecipato alla manifestazione dem nella Capitale. Sul congresso e sulla candidatura di Nicola Zingaretti, l’ex ministro dell’Economia dichiara: “sono per un Pd unito. Zingaretti è un ottimo candidato, ma la scelta va fatta con tutti i candidati in campo”. Scetticismo sulla manovra ...