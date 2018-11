Pd | a un giovane che vuole emergere basta salire sul palco e sbottare come Moretti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 novembre 2018) Nella società dello spettacolo l’unico modo per undi ‘’ (qualunque cosa ciò voglia dire) in politica è di studiarsi e prepararsi un intervento al fulmicotone e andare a lanciarlo in qualche consesso pubblico con la certezza di essere ripreso dalle telecamere. Alessio Grancagnolo, lo studente siciliano che contestò la ministra Maria Elena Boschi all’università di Catania, venne poi invitato a parlare a Firenze al convegno di Libertà e Giustizia per il 70 anni del referendum istituzionale del 2 giugno ’46 nientepopodimeno che accanto a Settis e Zagrebelsky; Nicholas Ferrante, che qualche tempo fa è salito suldi un evento Pd per sferzare la dirigenza, ha ricevuto la prima pagina del Fatto (“Caro Pd, ascolta Nicholas”) e tiene due blog, uno sul Fatto e uno sullo Huffington Post. Per non parlare dell’antesignana, la capostipite, quella Debora Serracchiani assurta allo ...