Paul Gascoigne è stato accusato di violenza sessuale

(Di lunedì 19 novembre 2018) Nuovi guai per. Stando a quanto riporta la stampa britannica, stavolta l'accusa per l'ex giocatore della Lazio e della Nazionale inglese è di.Il fatto che coinvolge l'ex Newcastle e Glasgow Rangers risale allo scorso 20 agosto quando, su un treno partito da Yorke, 'Gazza' avrebbe "toccato in modo inappropriato" una donna, che è subito andata a denunciarlo alla polizia.Dopo essertrattenuto alla stazione ferroviaria di Durham dalla polizia,arree poi subito rilasciato. Ora l'ex giocatore è atteso il prossimo 11 dicembre in tribunale, dove dovrà rispondere dell'accusa di