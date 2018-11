Pallavolo – Secondo stop consecutivo al tie break | Milano cade a Siena che trova la prima

Pallavolo – L’amore secondo la Egonu - Paola confessa la sua omosessualità : “la trovo una cosa normale” : Paola Egonu si confessa in un’intervista dopo la medaglia d’argento rimediata ai Mondiali di Pallavolo : l’opposto azzurro rivela un particolare della sua vita privata in maniera inaspettata e naturale “Sono tornata in albergo e ho chiamato la mia fidanzata. Piangevo e lei mi ha consolata, mi ha detto che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate. E che ci avrei sofferto, però, poi, sarei stata ...

Pallavolo – Secondo test match per la Powervolley Milano : Piacenza ko : Buon ritmo per Milano nell’allenamento congiunto con Piacenza. Secondo test match per la Powervolley Milano che al PalaBanca si impone 4-1: occasione per mettere ritmo nelle gambe e prendere maggiore confidenza con la Pallavolo giocata Va in archivio il Secondo test stagionale pre campionato per la Revivre Axopower Milano: a Piacenza, ospiti della Gas Sales Piacenza Volley, si è tenuto un allenamento congiunto, utile per proseguire il ...