Pallanuoto femminile | le migliori italiane della quinta giornata di Serie A1 | Roberta

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della quinta giornata. Big match all’Orizzonte Catania : C’era davvero tanta attesa in questo sabato di grande Pallanuoto per il campionato femminile di A1: si è svolta infatti la quinta giornata, che vedeva in programma il big match tra Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte Catania. In un incontro davvero molto equilibrato a spuntarla sono state le siciliane per 8-7: con questo successo sulle scudettate le sicule volano in vetta solitaria. Alle loro spalle proprio le rivali padovane, ...

Pallanuoto - A1 femminile 2018-2019 : quinta giornata. C’è il big match tra Plebiscito Padova e Orizzonte Catania : quinta giornata, come di consueto tutta in un lungo sabato di grande Pallanuoto, per il campionato di A1 femminile. C’è davvero tanto attesa per questo turno: si disputerà infatti il big match tra le prime due della graduatoria. È lo scontro più atteso delle ultime annate, tra le due superpotenze che hanno dominato in campionato nel periodo recente: si sfidano Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte Catania. Entrambe sono a quota ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le migliori italiane della quarta giornata. Cinquina Avegno - poker per Barzon e Viacava : Va in archivio la quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile che delinea una classifica insolita, con le squadre raggruppate a coppie: Padova e Catania sono a punteggio pieno e si giocheranno la vetta nello scontro diretto del prossimo turno, mentre Roma e Rapallo salgono al terzo posto, ma con cinque lunghezze di ritardo. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno. Giulia Viacava (Rapallo): tripletta in avvio, ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : quarta giornata. Orizzonte e Plebiscito avanti in coppia : Sono due le compagini che guidano il campionato di A1 di Pallanuoto femminile: vanno avanti in coppia Orizzonte Catania e Plebiscito Padova, ancora al comando della classifica con quattro successi in altrettante partite. Nessun problema per entrambe nel quarto turno: vittoria a Firenza per le padovane, successo in casa sul Bogliasco per le sicule. Vincono nettamente anche SIS Roma e Rapallo, mentre nello scontro più equilibrato la spunta di ...

Pallanuoto femminile - Supercoppa Europea 2018 : sorpresa a Kirishi - ai rigori vince il Dunaujvaros : sorpresa nella finale della Supercoppa Europea di Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, le padrone di casa del Kinef, detentrici dell’Eurolega, cedono alle magiare del Dunaujvaros, detentrici del LEN Trophy, ai tiri di rigore per 13-15 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’11-11, con le ungheresi capaci di colmare nel finale un gap di 4 reti (dal 10-6 per le russe). Primo periodo molto equilibrato, con le ospiti ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Catania a e Padova per allungare nella quarta giornata - Verona vuol continuare a stupire : Il campionato di Serie A1 della Pallanuoto femminile riparte dopo l’impresa del Setterosa che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup femminile. Riprende la corsa a due che vede in vetta Catania e Padova ma ci sono anche altre sfide interessanti nella tornata di domani. Ad aprire la quarta giornata sarà infatti alle ore 13.45 la sfida tra Verona e Milano: le neopromosse venete sono chiamate a confermare il terzo ...

Pallanuoto femminile - il Setterosa sbanca Eindhoven nella prima uscita. Il primo posto non è più una chimera : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile ha iniziato come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa ha espugnato Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Nell’altra gara del Gruppo B l’Ungheria ha battuto per 13-4 la Francia, condividendo così la vetta con le azzurre. Il Setterosa ha messo in acqua quella grinta e quel mordente che erano mancati nelle ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : Olanda-Italia 7-9. Il CT Fabio Conti : “Molto soddisfatto della prestazione delle ragazze” : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Al termine della sfida parla al sito federale il CT Fabio Conti. Il tecnico azzurro afferma: “Nonostante ci siano ancora degli aspetti da migliorare, sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze che hanno ...

Italia-Olanda - Europa Cup Pallanuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Prima uscita stagionale per la Nazionale femminile di pallanuoto: le azzurre entrano in scena nell’esordio dell’Europa Cup 2018-2019 in terra olandese. Sfida per il Setterosa all’Olanda padrona di casa in un incontro già davvero molto emozionante visto il livello delle due compagini in acqua. Nel Girone B avanzeranno tre squadre delle quattro partecipanti: presenti nel raggruppamento anche Francia e Ungheria. Di seguito il ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : Olanda-Italia sarà van der Sloot contro Chiappini : Oggi l’Italia della Pallanuoto femminile farà il suo esordio in Europa Cup: l’impegno sarà subito di quelli ostici, contro l’Olanda campione d’Europa in carica, con cui le azzurre hanno però pareggiato nella fase a gironi dell’ultima rassegna continentale, prima di fermarsi ai quarti. La gara si terrà ad Eindhoven alle ore 20.00 e sarà valida per la prima giornata della fase a gironi, al termine della quale le prime ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : le avversarie dell’Italia nel Gruppo B. Superare Olanda ed Ungheria per il primato : Il Gruppo B dell’Europa Cup femminile di Pallanuoto comprende Italia, Olanda, Ungheria e Francia: per il Setterosa sarà importantissimo arrivare tra le prime tre classificate per accedere alla Final Six. Missione non impossibile, dato che almeno sulla carta la compagine transalpina è certamente inferiore alla Nazionale italiana. L’Olanda, che terrà a battesimo l’Italia domani, è campionessa d’Europa in carica, ma le ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le convocate del Setterosa ai raggi X : Esordio stagionale per il Setterosa: domani, in quel di Eindhoven, le azzurre guidate da Fabio Conti se la vedranno con l’Olanda nel primo match della fase a gironi di Europa Cup. Italia nel Girone B che comprende, oltre alle Orange, anche Francia ed Ungheria: le prime due voleranno alle fasi finali, dove in palio ci sono i posti per la World League (alla vincitrice un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020). Andiamo a scoprire le convocate ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Olanda-Italia. Programma - orari e tv : Parte la rincorsa del Setterosa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia in Olanda il percorso in Europa Cup nel Girone B, che comprende anche Ungheria e Francia. Le prime tre passeranno alla Final Six, con la prima direttamente in semifinale e le altre due ai quarti. Le prime tre accederanno alla Super Final di Europa League, che garantirà alla vincitrice il pass per i Giochi Olimpici. Il cammino ...

Pallanuoto - A1 femminile 2018-2019 : risultati e classifica della terza giornata. : terza giornata per il campionato femminile di Pallanuoto di A1: si staccano al comando le due squadre favorite per lo scudetto. Orizzonte Catania e Plebiscito Padova infatti vincono ancora, fanno tre su tre, e volano in vetta solitaria a braccetto. L’unica inseguitrice, staccata comunque di tre punti, è il CSS Verona. Gruppone a quota 4, Torre del Grifo e F&D H20 ancora ferme a quota 0. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e ...