Pace | Onu | al via l' ottavo forum globale dell' Alleanza delle civiltà

Trump fa ridere l'Onu e attacca l'Iran : video/ Il Presidente USA : "Presto piano di Pace per il Medio Oriente" : Trump fa ridere l’Onu: “Ho fatto più io di chiunque altro nella storia”. Risata generale al Palazzo di Vetro dopo l'inizio del discorso del Presidente degli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:07:00 GMT)

Onu : Conte - confermo impegno Italia - orgoglioso nostro contributo missioni Pace : ... Conte ha sottolineato, inoltre, l'importanza della formazione e della fase di addestramento per le quali l'Italia è presa come modello in tutto il mondo. Il presidente del Consiglio ha anche ...