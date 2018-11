Pace fiscale 2019 | stralcio totale debiti fino a 1 000 euro | come fare

Pace fiscale : nel decreto resta la cancellazione delle cartelle e la sanatoria : Dopo il summit di governo di ieri 15 novembre, il decreto fiscale, atto collegato alla manovra di bilancio, viene modificato. Un aspetto del decreto, che in questi giorni è stato oggetto della discordia tra M5S e Lega e tra i due Vice Premier Salvini e Di Maio, viene di comune accordo cancellato. Di fatto salta il condono cioè quella norma che permetteva di sanare pendenze fiscali per redditi mai dichiarati, versandone solo una parte. restano ...

Manovra - Decaro : Pace fiscale non sia guerra ai sindaci : Roma, 15 nov., askanews, - "Siamo favorevoli alla rottamazione delle cartelle sotto i mille euro, però non vorremmo che la pace con i cittadini fosse a discapito dei bilanci comunali. Non vorremmo che ...

La Chiesa e l'Ici da pagare : Governo verso un'altra 'Pace fiscale' : ... le attività potenzialmente coinvolte sono davvero molte e vanno da quelle della scuola alla sanità, dalla cultura all'assistenza, e non sono tutte della Chiesa, ma riguardano tutto il mondo no ...

Il governo sta pensando a una Pace fiscale per recuperare l’Ici non pagato dalla Chiesa : La Chiesa dovrà pagare l'Ici sugli immobili dal 2006 al 2011, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea. Ed è compito dello Stato italiano assicurarsi che ciò avvenga. Per farlo, il governo sta pensando a una sorta di pace fiscale: il Vaticano così restituirebbe il prima possibile un miliardo di euro a fronte dei 4,8 miliardi calcolati dal Tesoro.Continua a leggere

Pace fiscale : ecco come funziona la prima sanatoria : Da oggi sarà possibile pagare per aderire al condono che riguarda accertamenti non ancora perfezionati alla data del 24 ottobre

Guida pratica a come beneficiare della Pace fiscale : pace fiscale ai nastri di partenza. Domani sarà la prima data utile per effettuare i versamenti per chi aderisce al condono previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra. L'Agenzia delle Entrate ...

