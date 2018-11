Olbia | per sei mesi vive con il cadavere della mamma in casa

Arriva il freddo su Olbia e la Gallura - temperature in calo e possibili nevicate : freddo in arrivo. E' in arrivo il freddo su Olbia e la Gallura. Dopo le temperature primaverili con massime anche oltre i 20 gradi si passa a temperature massime di 9/10 gradi. Il terzo weekend di ...

Olbia - cadde a casa e morì in ospedale : dopo più di un anno il nipote indagato per omicidio : Andrea Ventroni, pensionato di 73 anni, arrivò all’ospedale di Olbia con i segni di una caduta rovinosa. morì in seguito a quello che fu considerato un incidente domestico. Ma ora, a più di un anno dai fatti, la Procura di Nuoro ha riaperto l'inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il nipote della vittima.Continua a leggere

Capodanno a Olbia con i Maneskin per festeggiare l’arrivo del 2019 nel segno di Il ballo della vita : Il Capodanno a Olbia con i Maneskin è confermato. Dopo le voci di qualche settimana fa, arriva la nota ufficiale del sindaco Settimo Nizzi che parla del concerto per l'ultimo dell'anno. La band rivelazione della penultima edizione di X Factor è quindi pronta a calcare il palco del concerto di Capodanno a Olbia nel quale saranno presenti anche i brani di Il ballo della vita, ultimo disco che hanno rilasciato il 26 ottobre e dal quale hanno ...

Novità in vista per gli aeroporti di Cagliari e Olbia : Stando a quanto riportato dai canali social dedicati al trasporto aereo, tra nove mesi l'aeroporto di Cagliari sarà collegato con Londra Gatwick dalla compagnia British Airways con un volo giornaliero.

Hanno lavorato senza sosta per tre giorni nel fango : i 9 vigili del fuoco di Olbia impegnati nell'alluvione : I vigili del fuoco di Olbia impegnati nell'alluvione. Sono 9 i vigili del fuoco, specializzati in calamità naturali , partiti da Olbia per prestare soccorso nel sud Sardegna, in seguito all'alluvione ...

I grandi atleti paralimpici a Olbia per il BISFed 2018 Boccia Regional Open : Il BISFed 2018 Boccia Regional Open è una manifestazione di rilevanza internazionale nel mondo della Boccia paralimpica che per la prima volta in assoluto si disputa in Italia. Per ben figurare ...

Sempre più turisti scelgono la nave per arrivare a Olbia e Golfo Aranci : I dati dei primi otto mesi del 2018. Numeri in crescita per il porto di Olbia che nel periodo gennaio-agosto 2018 arriva a 2.104.801 passeggeri contro 2.054.634 dello stesso periodo dello scorso anno: ...

Maltempo Sardegna : a Olbia strade e sottopassi chiusi per allagamenti : Piogge torrenziali nella notte e fino alla mattina a Olbia: il risultato è stato il traffico in tilt e numerosi disagi e allagamenti. Chiusa via del Melograno, via degli Ulivi del sottopasso di via Escriva’ e di via Ambalagi. Alcune persone sono rimaste bloccate nelle proprie auto e sono state soccorse dai vigili del fuoco. Osservati speciali i corsi d’acqua, in particolare il Seligheddu. I fulmini hanno anche colpito alcune ...

Pioggia e disagi - una notte di maltempo a Olbia e in Gallura. Preoccupazione per i fiumi : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. notte di paura e allarme a Olbia per il temporale che si è abbattuto nella nottata sulla città. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco ...

Olbia - al via il corso per avvocati sulle tematiche condominali : ... giurista dell'economia dell'impresa, tributarista esperto contabile il consulente aziendale che porterà all'attenzione della platea le possibili sinergie ed interazioni tra avvocati e revisori ...