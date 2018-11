OLBIA | MORTA IN CASA DA SEI MESI | CADAVERE MUMMIFICATO Ultime notizie | figlio 43enne in

OLBIA - viveva con la madre morta da mesi e in mezzo ai rifiuti. Ricoverato uomo di 43 anni : Era rinchiusa all’interno della sua camera da letto, in avanzato stato di decomposizione, in mezzo a rifiuti di ogni genere, mobili rotti e bottiglie vuote. La scoperta è stata fatta dagli agenti del commissariato di Olbia, intervenuti insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco, avvertiti da un dirimpettaio allertato dal cattivo odore che proveniva dall’abitazione. La donna, Maria Antonia Sanna, 67enne originaria di Monti, era ...