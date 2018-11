Nove attivisti a processo per avere organizzato le proteste del “movimento degli

Tap - decisivo l’incidente probatorio del 18 Novembre : in un documento segreto spunta l’ultima speranza per gli attivisti : C’è un documento cruciale su Tap, sconosciuto ai più. Svela un cortocircuito clamoroso sul gasdotto in arrivo dall’Azerbaijan e il cui tratto finale è in fase di costruzione nel Salento. È la lunga relazione tecnica con la quale la multinazionale del gas, nel novembre 2014, si è autoinchiodata all’applicazione della normativa Seveso sul rischio di incidenti rilevanti. Una sorta di ammissione fatta in tempi non sospetti e poi scavalcata a ...