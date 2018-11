Nissan | in manette il presidente Ghosn | accusato di evasione fiscale

ilgiornale

(Di lunedì 19 novembre 2018) Scandalo per il gruppo automobilistico-Renault-Mitsubishi. IldiMotor Carlosè stato arrestato oggi a Tokyo con l'accusa di aver frodato il fisco. Lo riferisce l'emittente pubblica giapponese Nhk.ha spiegato in un comunicato che l'arresto nasce dopo un'indagine interna all'azienda, che è stata poi condivisa con l'ufficio del procuratore distrettuale di Tokyo. "Dall'inchiesta", si legge, "è emerso che per molti anni siache il direttore rappresentativo Greg Kelly hanno segnalato gli importi del compenso sui titoli azionari alla Borsa di Tokyo in una quantità inferiore all'importo effettivo, al fine di ridurre l'ammontare totale divulgato sulla remunerazione di Carlos". Così ilavrebbe messo in atto un'per pagare meno tasse.ha anche comunicato che "per quanto riguarda, sono stati scoperti numerosi ...