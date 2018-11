Nintendo Switch | tutte le offerte dedicate al Black Friday!

Sid Meier's Civilization 6 è ora disponibile per Nintendo Switch : 2K annuncia oggi Sid Meier's Civilization VI, vincitore del "The Game Awards Best Strategy Game" e del "DICE Awards' Best Strategy Game", disponibile oggi anche per Nintendo Switch.Sviluppato per Nintendo Switch da Aspyr Media e Firaxis Games, Sid Meier's Civilization VI offre ai giocatori nuove modalità di interagire con i loro mondi, espandere i loro imperi, far crescere le loro culture e competere contro 24 leader storici.Con Nintendo Switch, ...

ROLLERCOASTER TYCOON ADVENTURES arriva su Nintendo Switch : Bigben e Atari annunciano oggi che ROLLERCOASTER TYCOON ADVENTURES sarà disponibile per Nintendo Switch a partire dal 29 novembre. ROLLERCOASTER TYCOON ADVENTURES porta la leggendaria serie ROLLERCOASTER TYCOON direttamente nella next generation – combinando il classico gameplay di RollerCoaser TYCOON con nuovissime feature, tutte perfettamente integrate nella console Nintendo. Che sia in ...

Il MOBA Smite arriva oggi su Nintendo Switch : arriva una conferma in seguito ai recenti rumor e voci di corridoio: il MOBA Smite è stato ufficialmente annunciato per Nintendo Switch. Come riporta Nintendoeverything, il gioco sarà diponibile a partire da oggi, 16 novembre. Ecco una panoramica di Smite, insieme a un paio di trailer:Read more…

SNK 40TH ANNIVERSARY Collection disponibile da oggi su Nintendo Switch : NIS America è felice di annunciare che SNK 40TH ANNIVERSARY Collection per Nintendo Switch è disponibile da oggi in Europa, mentre arriverà in Oceania il 23 novembre! SNK 40TH ANNIVERSARY Collection: Tutti i Giochi inclusi Alpha Mission (Console/Arcade) Athena (Console/Arcade) Crystalis (Console) Ikari Warriors (Console/Arcade) Ikari Warriors II: Victory Road (Console/Arcade) Ikari Warriors III: The Rescue ...

Super Smash Bros. Ultimate e Pokemon Let's Go si apprestano a diventare i due titoli più forti mai arrivati su Nintendo Switch : Uno dei giochi più attesi dell'anno è Super Smash Bros. Ultimate, l'imminente gioco di combattimento crossover che riunisce oltre 70 personaggi nel più grande roster della storia della serie. Il titolo è stato atteso con impazienza, e ora, tutti voi che lo aspettate con il fiato sospeso, sarete felici di sapere che il gioco ha ufficialmente completato lo sviluppo.Ma, come segnala Gamingbolt, quest'anno non è l'unica grande novità esclusiva per ...

PQube : Nintendo Switch ha definitivamente ucciso PlayStation Vita : Mentre PS Vita non è mai decollata in termini di supporto mainstream, il sistema è riuscito a trovare un pubblico di nicchia grazie a qualche apprezzato gioco giapponese indie. Tuttavia, l'arrivo di Switch ha fatto presagire la fine della portatile anche su questi fronti, con gli sviluppatori di questi giochi che trovano un pubblico estremamente ricettivo sulla console di Nintendo.Come riporta Gamingbolt, Vita sta per uscire di scena, è un dato ...

Nintendo Switch Online : Nintendo include un titolo a sorpresa tra le nuove entrate del catalogo NES : Come già sapevamo, il catalogo di titoli NES disponibili ai sottoscrittori di Nintendo Switch Online si è arricchito oggi di tre nuove entrate, Metroid, Mighty Bomb Jack e Twinbee.Questi tre videogiochi non sono però gli unici ad arrivare oggi nel catalogo, poiché come riporta Eurogamer.net un altro titolo è stato aggiunto a sorpresa da Nintendo, Gradius SP. Lo storico shooter di Konami è quindi disponibile per gli abbonati, mentre l'utenza ...

PlatinumGames potrebbe essere al lavoro su tre giochi per Nintendo Switch : Nuovi rumor sono emersi online. Questa volta riguardano lo sviluppatore giapponese PlatinumGames, una società fondata nel 2007 in seguito alla fusione tra Seeds Inc. e Odd Inc.Secondo Nintendo Insider, lo sviluppatore ha un totale di tre giochi attualmente in sviluppo per Nintendo Switch. Il primo, come abbiamo visto dai The Game Awards dello scorso anno, è Bayonetta 3. Per quanto riguarda gli altri due titoli, ancora non è emerso nulla.La fonte ...

Black Friday Nintendo Switch 2018 : offerte su Amazon - Media World - Unieuro e Euronics : Oggi parleremo di quelle che sono alcune delle possibili offerte che possiamo trovare sul mercato per quanto riguarda l’acquisto del Nintendo Switch. Black Friday Nintendo Switch 2018: offerte Per tutti coloro che non sono molto esperti di videogiochi e tecnologia, possiamo dire che la Nintendo Swith è un particolare tipo di console che è composta da un tablet, ai lati del quale vi è la possibilità di agganciare due controller differenti. Il ...

ABZÛ arriva su Nintendo Switch : 505 Games e Giant Squid hanno annunciato oggi che il pluripremiato titolo di avventura sottomarina: ABZÛ sarà disponibile per Nintendo Switch da giovedì 29 novembre al prezzo di €19.99 ed è già prenotabile ora sul Nintendo Store. I videogiocatori che acquisteranno questo videogioco prima del lancio otterranno un esclusivo sconto del 10%. ABZÛ approda su Switch ABZÛ è un’epica ...

Smite : il MOBA free-to-play potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch : Sembra proprio che Nintendo non riesca a mantenere segreti i giochi free-to-play in arrivo su Switch.Proprio come accaduto con Paladins e Fortnite, i dataminer hanno trovato delle prove che suggeriscono l'arrivo del gioco MOBA free-to-play Smite su Nintendo Switch. Come segnala Nintendowire, secondo Smitedatamining, l'ultima patch per Smite includerebbe riferimenti allo "Switch Founder's Pack", che, similmente a giochi come Paladins, avrebbe ...

L'ispirata avventura in 2D The Liar Princess and the Blind Prince ha una data di uscita per PS4 e Nintendo Switch : The Liar Princess e The Blind Prince arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch il 12 febbraio 2019 in Nord America e in Europa, come annunciato dall'editore NIS America.Ecco una panoramica del gioco, tramite NIS America, riportata da Gematsu:"Nel profondo della foresta, canta un lupo solitario. Affascinato da questa bella voce, un principe curioso segue il suo canto solo per trovare e spaventare il lupo, che lo acceca. Insieme, intraprendono ...

Spyro : Reignited Trilogy arriverà su Nintendo Switch? Ecco la risposta di Activision : I lettori con buona memoria potrebbero ricordare che Spyro: Reignited Trilogy sembrava in arrivo anche su Nintendo Switch: nel mese di luglio di quest'anno infatti, cominciarono a circolare voci sulle presunte versioni per l'ibrida e per PC e Nintendo stessa aveva persino elencato "Spyro the Dragon Remastered".L'affascinante compilation arriva su PlayStation 4 e Xbox One oggi e Nintendolife ha chiesto ad Activision di far luce sulla versione ...