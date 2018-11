Nike lancia le divise di Chelsea | Tottenham | Barça e PSG in stile NFL

Walmart rilancia l'ecommerce di Jet.Com - accordo con Nike : Jet.Com , un sito di commercio elettronico comprato nel 2016 da Walmart per 3,3 miliardi di dollari, punta a offrire un'esperienza d'acquisto personalizzata. Partendo da New York , dove un nuovo centro ...

Titus O’Neal lancia un appello ai #BoycottNike : la stella WWE trasforma la protesta in un atto di solidarietà : La stella della WWE, Titus O’Neal, ha trasformato la protesta #BoycottNike, esplosa dopo lo spot con Colin Kaepernick, in un atto di spolidarietà Grande polemica per il nuovo spot Nike che celebra il 30° anniversario di ‘Just Do It’. Il motivo? La scelta di Colin Kaepernick come testimone. Il giocatorore NFL, contrario politicamente alle posizioni della presidenza Trump, è finito qualche mese fa al centro di un’aspra ...