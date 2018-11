New York | i venditori si accaniscono su Abiomed

Callaway Golf in picchiata a New York : Pressione sulla società che produce attrezzature da Golf , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,40%. La tendenza ad una settimana di Callaway Golf è più fiacca rispetto all'andamento del ...

Caduta vertiginosa di PVH sul mercato di New York : Affonda sul mercato l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che soffre con un calo del 4,02%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

New York : su di giri Toll Brothers : Rialzo per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,14%. Lo scenario su base settimanale di Toll Brothers ...

Bob Dylan senza filtri - la storia delle foto di Jerry Schatzberg : "Ci guidava l'istinto. Noi - soli a New York" : In un libro la cronaca della costruzione di un'icona Colloquio Quando Jerry Schatzberg incontrò Bob Dylan, era un affermato fotografo di moda, aveva 38 anni e lavorava per Vogue, Esquire, McCalls. Bob ...

Nirvana : 25 anni fa lo storico 'Unplugged in New York' : Lasciamo perdere l'idea di una loro reunion circolata nelle ultime settimane: tra i loro concerti sicuramente quello in acustico rimane, ancora oggi, il più ricordato. Stiamo parlando del live unplugged dei Nirvana tenuto 25 anni fa presso i Sony Music Studios di New York. Pubblicato nel novembre del 1994 e premiato con il Grammy Award come miglior album di musica alternativa è stato ideato per il programma tv in onda su MTV, MTV Unplugged, ...

Grattacieli di New York : i migliori da visitare di giorno e notte : New York è una delle città più amate nonché più visitate al mondo, gli imponenti Grattacieli che tanto la caratterizzano offrono numerose esperienze. Dalle migliori viste panoramiche sulla città e dintorni, ai frequentatissimi rooftop e luoghi d’intrattenimento ecco una guida dei migliori Grattacieli di New York per ogni tipo di preferenza. I Grattacieli che offrono la vista migliore di New York Nonostante sia l’orario più affollato, il tramonto ...

Costellazioni : la settimana letteraria a New York : Costellazioni #23Costellazioni #23Costellazioni #23Costellazioni #23Costellazioni #22Costellazioni #22Costellazioni #22Costellazioni #21Costellazioni #21Costellazioni #21Costellazioni #20Costellazioni #20Costellazioni #19Costellazioni #18Costellazioni #18Costellazioni #18Costellazioni #18Costellazioni #18Costellazioni #18Costellazioni #18Costellazioni #17Costellazioni #17Costellazioni #16Costellazioni #16Costellazioni #16Costellazioni ...

Dal liceo Alfieri di Torino al Ted di New York. Ecco il discorso di Sofia Guidi : Sabato 17 novembre è stata una data che Sofia Guidi, 18 anni, studentessa del liceo "Vittorio Alfieri" di Torino, non dimenticherà mai. Sabato Sofia è stata la prima italiana a salire sul palco del Ted-Ed di New York, la conferenza annuale dedicata ai giovani speaker, che in una decina di minuti si rivolgono alla platea presentando un argomento a loro scelta. Sofia è stata ...

Dal liceo Alfieri di Torino al Ted di New York. Ecco il discorso di Sofia Guidi : Sabato 17 novembre è stata una data che Sofia Guidi, 18 anni, studentessa del liceo 'Vittorio Alfieri' di Torino, non dimenticherà mai. Sabato Sofia è stata la prima italiana a salire sul palco del ...

DIARIO USA/ Amazon viene a New York e la rende ancora più fasulla - e invivibile - - IlSussidiario.net : Bill de Blasio è riuscito a portare Amazon nella City, con nuovi uffici. Altro che alloggi accessibili per i meno abbienti. New York cambia in peggio.

Amazon avrà un eliporto nel suo quartier generale a New York : Ha avuto questa concessione dalla municipalità della Grande Mela - che ha limitato le licenze dopo l'incidente del 1977 - a patto di limitare gli sbarchi a 120 all'anno. Sorgerà a Long Island City, che insieme a Crystal City, in Virginia, ospiterà le nuove sedi del colosso...

New York : Una fortissima tempesta di neve fa almeno 8 morti : New York: tempesta di neve fa almeno 8 morti La tempesta di neve che ha colpito il Midwest e la parte orientale degli Stati Uniti ha provocato almeno otto vittime e lasciato 389mila persone senza elettricità. Quasi duemila i voli cancellati, mentre 4.600 hanno subito ritardi solo nei tre scali newYorkesi (Newark, Jfk e La Guardia). Proprio nella Grande Mela giovedì sera il traffico è rimasto fermo per ore su numerose strade sul George Washington ...

Gelo e neve negli Usa : 8 vittime e 400 mila persone senza elettricita'. Nevicata storica a New York. : Si aggravano i numeri dell'ondata di freddo e neve che ha colpito gli USA in questi ultimi giorni (ve ne abbiamo parlato qui). L'ondata di maltempo, accompagnata da un brusco abbassamento delle...

Maltempo USA : 8 morti nell’Est - bufera di neve su New York [GALLERY] : 1/6 AFP/LaPresse ...