Nero a metà | prima puntata | anticipazioni del 19 novembre

Chi è l'attrice che interpreta la figlia di Claudio Amendola in Nero a metà? Rosa Diletta Rossi Rosa Diletta Rossi presta il volto ad Alba, la figlia di Claudio Amendola nella nuova fiction di Rai Uno Nero a metà. Ma la giovane attrice non è nuova al piccolo schermo: chi segue assiduamente le serie di

NERO a METÀ, Anticipazioni, cast e trama della nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola al via oggi, 19 novembre, nel prime time per sei puntate

Nero a Metà - Margherita Vicario, Miguel Gobbo Diaz, Claudio Amendola e Fortunato Cerlino Nel cast di Nero a Metà ci sono molto interpreti noti al pubblico del piccolo schermo, a cominciare da Fortunato Cerlino, Angela Finocchiaro e Antonia Liskova. Ma accanto al protagonista Claudio Amendola ci sarà anche la giovane Margherita Vicario, che aveva debuttato proprio con lui ne I Cesaroni nel 2008 con un piccolo ruolo: nel 2014 tornò sul set nel

Nero a metà è la nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore di polizia Carlo Guerrieri. Sei puntate in onda ogni lunedì in prima serata. Si inizia il 19 novembre. Ecco la trama del primo episodio Nero a metà, puntata di lunedì 19 novembre: anticipazioni Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) è un Ispettore di Polizia ormai stanco, uno a cui la vita non ha fatto sconti. Il Commissariato è diventato la sua casa, la

Un nuovo personaggio per Claudio Amendola che sembra calzargli perfettamente, un po' stropicciato e pieno di umanità, per la nuova fiction crime di Rai1, Nero a Metà. Al via su Rai1 lunedì 19 novembre alle 21,25 la coproduzione Cattleya e Netlfix rappresenta il ritorno alla serietà televisiva per l'attore romano che interpreta il ruolo di Carlo Guerrieri, un ispettore di polizia stanco e dolente, tra dramma e comicità. Nero a Metà,

Fortunato Cerlino è Mario Muzo in Nero a metà, la miniserie crime pronta a sbarcare su Rai 1. Lo vedremo nei panni inaspettati di un poliziotto, un ruolo che lo allontana di molto rispetto a quanto affrontato in Gomorra. Fortunato Cerlino avrà una parte collaterale nel nuovo show, ma Mario Muzo sarà decisivo per le dinamiche che riguardano il protagonista ed i temi principali delle puntate. Prima di vederlo all'opera, scopriamo qualcosa di

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri in Nero a metà, un personaggio che affiancherà i due co-protagonisti per tutta la durata della miniserie crime. Con un passato da figlia "a metà", Alba è dovuta crescere solo grazie alle sue forze ed all'aiuto del padre Carlo. Ormai entrata nel mondo adulto, segna l'esigenza di staccarsi dalla casa del padre e dalla sua protezione e vivrà un colpo di scena interessante. Prima di

Miguel Gobbo Diaz in Nero a metà sarà Malik Soprani, originario dell'Africa e ambizioso poliziotto della fiction di Rai 1. Al fianco di Claudio Amendola sarà il co-protagonista di questo nuovo appuntamento seriale ed il suo personaggio sarà centrale per affrontare tematiche importanti come razzismo e pregiudizi. Miguel Gobbo Diaz ed il suo Malik Soprani entreranno nella vita dell'Ispettore grazie a due diverse strade. Miguel Gobbo

Claudio Amendola in Nero a metà: l'attore romano ritorna su Rai 1 con la nuova fiction crime prodotta in collaborazione con Netflix. A partire dal 19 novembre potremo vederlo nei panni del protagonista Carlo Guerrieri, un uomo fastidioso per alcuni a causa del suo carattere. Claudio Amendola sarà l'Ispettore burbero di Nero a metà, che non manca però di dare una carezza ai suoi affetti più cari. Claudio Amendola è Carlo Guerrieri: la

Cast e personaggi di Nero a metà sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Rai1 per sei serate e, quindi, fino al prossimo Natale. Sembra che sarà la nuova scommessa della tv pubblica che lancia la fiction con il ritorno in tv di Claudio Amendola e che è sicura di colpire dritto al cuore del pubblico toccando una tematica molto attuale ovvero quella della difficoltà ad accettare il diverso in questo periodo storico di insicurezza e sfiducia.