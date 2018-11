Nero a metà | le anticipazioni della prima puntata

Nero a Metà : Claudio Amendola è il nuovo poliziotto buono di Rai 1 - alle prese con immigrazione e pregiudizi (i suoi) : Nero a Metà - Miguel Gobbo Diaz e Claudio Amendola Claudio Amendola torna su Rai 1 con una nuova fiction in sei puntate (da stasera in prima serata), prodotta da Rai Fiction e Cattleya in collaborazione con Netflix. Sarà Carlo Guerrieri, un poliziotto vecchio stampo, con un cuore buono ed un passato oscuro che lo tormenta, ma più che attuale nel suo doversi confrontare con culture diverse e nel dover accettare nella sua vita un Nero a Metà. Nero ...

Nero a Metà seconda puntata : trama e anticipazioni 26 novembre 2018 : Nero A Metà seconda puntata. La fiction con Claudio Amendola torna lunedì 26 novembre 2018 con il secondo appuntamento su Rai 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Nero a Metà seconda puntata: trama e anticipazioni 26 novembre 2018 Nero a Metà seconda puntata episodio 3. Carlo e Malik si ritrovano a investigare sul caso di una ragazza ucraina trovata morta in una valigia ...

Nero a metà - Margherita Vicario a Blogo : "Sono il lato dolce e leggero della serie" (VIDEO) : Ai microfoni di Blogo, Margherita Vicario ha presentato Cinzia Repola, il personaggio che interpreta in Nero a metà, la fiction in sei serate al via su Rai1 stasera, lunedì 19 novembre (anticipazioni e live). L'attrice ha definito Cinzia "il lato dolce e leggero della serie" il cui protagonista è Claudio Amendola nei panni di Carlo Guerrieri. Nero a metà, Claudio Amendola a Blogo: ...

Nero a metà - Alessia Barella a Blogo : "Io nella fiction amante di Claudio Amendola - poteva andarmi peggio!" (VIDEO) : Ai microfoni di Blogo, Alessia Barela ha presentato Cristina, il personaggio che interpreta in Nero a metà, la fiction in sei serate al via su Rai1 stasera, lunedì 19 novembre (anticipazioni e live). L'attrice ha raccontato:Cristina è l'amante di Carlo Guerrieri, interpretato da Claudio Amendola. Lavora in una edicola in Piazza Vittorio in una Roma vivace, multietnica, contraddittoria e difficile. È una donna con le sue fragilità, ironica, ...

Nero a metà : stasera la prima puntata della fiction con Claudio Amendola : Questa sera andrà in onda su Rai1 il primo appuntamento con la fiction poliziesca che vede protagonista Claudio Amendola.

Nero a metà - Miguel Gobbo Diaz a Blogo : "Io - arrivato in Italia a 3 anni - esempio di integrazione" (VIDEO) : Ai microfoni di Blogo, Miguel Gobbo Diaz ha presentato Malik Soprani, il personaggio che interpreta in Nero a metà, la fiction in sei serate al via su Rai1 stasera, lunedì 19 novembre (anticipazioni e live). L'attore ha raccontato il rapporto instaurato sul set con il protagonista della fiction Claudio Amendola ("mi ha dato un sacco di consigli, soprattutto all'inizio quando avevo qualche difficoltà"). ...

Nero a Metà prima puntata : trama e anticipazioni 19 novembre 2018 : Nero A Metà prima puntata. Da lunedì 19 novembre 2018 va in onda su Rai 1 la nuova fiction diretta con Claudio Amendolacon diretta da Marco Pontecorvo. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Nero a Metà prima puntata: trama e anticipazioni 19 novembre 2018 Nero a Metà prima puntata – L’apparenza inganna prima parte. L’ispettore Carlo Guerrieri ...

Nero A Metà dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Nero A Metà dove vedere. Da lunedì 19 novembre 2018 arriva su Rai 1 la nuova fiction di Rai 1 diretta da Marco Pontecorvo con Claudio Amendola. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA E ANTICIPAZIONI SULLA FICTION Nero A Metà dove vedere le puntate in tv, streaming e replica Le puntate di Nero A Metà vanno in onda il lunedì sera per un totale di sei puntate in prima serata su Rai 1 a ...

Miguel Gobbo Diaz - Nero a metà : la confessione sul suo passato : Nero a metà: l’attore Miguel Gobbo Diaz parla del suo passato difficile E’ Miguel Gobbo Diaz quello che tutti si aspettano come la rivelazione della nuova fiction Nero a metà, che debutterà stasera su Rai1 con Claudio Amendola. Trattasi di una serie tv poliziesca, in cui Amendola interpreta l’ispettore Carlo Guerrieri e il giovane Miguel Gobbo Diaz veste i panni del viceispettore Malik Soprani. Ma chi è l’attore? Per il ...

Nero a metà - anticipazioni prima puntata del 19 novembre 2018 : L'apparenza inganna : Dopo Alessandro Gassmann tocca a Claudio Amendola investigare nel prime time del lunedì di Rai 1: debutta questa sera, lunedì 19 novembre 2018, Nero a metà, una coproduzione Rai Fiction e Cattleya (la stessa di Gomorra e Suburra), con la partecipazione di Netflix. La regia è di Marco Pontecorvo (L’oro di Scampia, Lampedusa), mentre il protagonista è, come detto, Claudio Amendola nel ruolo di Carlo Guerrieri, affiancato da Miguel Gobbo ...

Nero a metà - dal 19 novembre in prima serata su Rai 1 : A partire dal 19 novembre alle 21:25 su Rai 1 va in onda Nero a metà, una fiction in sei puntate con protagonista Claudio Amendola che affronta il tema del razzismo

Nero a metà - i protagonisti : ...

Claudio Amendola a Domenica In : l’infarto sul set di Nero a metà : Domenica In, Claudio Amendola: “Dopo l’infarto sono cambiate le mie priorità” Debutterà domani in prima serata su Rai1 la nuova fiction Nero a metà, serie tv poliziesca che vede come protagonisti Claudio Amendola, che interpreta l’ispettore Carlo Guerrieri, Miguel Gobbo Diaz (nei panni del viceispettore Malik Soprani), Rosa Diletta Rossi (nei panni di Alba, medico legale nonchè figlia di Carlo), ma anche Angela ...

Claudio Amendola a Domenica In dall’infarto a Nero a Metà : “Un poliziesco con una particolarità storica” : Claudio Amendola a Domenica In arriva con la sua sedia da regista e la sua valigia piena di sogni e non solo. L'attore saluta l'amica Mara Venier, già travolta dalle risate, e poi prende posto al centro dello studio per raccontare della sua ultima fatica, un film che ha girato fino alla scorsa settimana e per il quale ha dovuto rasarsi i capelli a zero. Il suo racconto inizia dall'infarto che ha avuto lo scorso anno e che lo ha spinto a cambiare ...