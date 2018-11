Nel 2019 il Programmatic costituirà il 65% degli investimenti pubblicitari sul digitale

Troye Sivan in Italia Nel 2019 - un unico concerto a Milano : biglietti in prevendita : Troye Sivan in Italia nel 2019 per un'unica data nell'ambito della sua tournée europea. L'artista si esibirà al Fabrique di Milano il prossimo 11 marzo per l'unico evento Italiano in occasione del nuovo tour che coinvolgerà tutto il continente. Con più di 6 milioni di iscritti al suo canale YouTube e 900 milioni di views complessivamente, Troye Sivan ha venduto 2.5 milioni di copie in tutto il mondo con il suo disco di debutto, alla numero 1 ...

Jack Savoretti in tour Nel 2019 - 3 concerti in Italia da Padova a Roma e Milano : biglietti in prevendita : Jack Savoretti in tour nel 2019 farà tappa anche in Italia per tre serate in programma nel mese di aprile nei teatri e nei club della penisola. Il 16 aprile 2019, Jack Savoretti sarà in concerto al Gran Teatro Geox di Padova per spostarsi a Milano il 17 aprile per un evento al Fabrique. Il 18 aprile sarà all'Atlantico live di Roma per chiudere la mini tournée Italiana. I biglietti per Jack Savoretti in tour nel 2019 in Italia saranno ...

Troye Sivan live in Italia Nel 2019 : annunciata una data a Milano : A marzo!

Opel - è tempo di offensiva elettrica. Nel 2019 la prima auto a batteria : A un anno di distanza dall’entrata nel gruppo francese PSA e dal lancio del piano di rilancio PACE!, Opel conferma i suoi primi modelli a zero emissioni e si dichiara soddisfatta dei frutti che proprio quel piano strategico comincia a dare. Ma nonostante la stretta alleanza con i marchi francesi abbia portato la Opel a trasformarsi (adeguandosi pure alla piattaforma costruttiva EMP2 di PSA), la Casa del fulmine “resterà tedesca”, parola ...

Pensioni 2019 : tutte le strade per l’uscita da lavoro Nel nuovo anno : Il Governo da mesi ha iniziato a dipingere il quadro delle Pensioni 2019, per chi, stanco e provato dalle fatiche di anni di lavoro, si avvicina ai requisiti per la tanto agognata pensione. Che sia anticipata o secondo le normali tempistiche, l’uscita da lavoro nel nuovo anno seguirà canali standard e nuove modalità, introdotte (a breve ufficializzate) dal nuovo Governo targata Lega-5 stelle. Vediamo in dettaglio in merito tutte le strade che i ...

Per Evans - Fed - possibili quattro rialzi dei tassi Nel 2019 : Livello che Evans ha per altro definito una nozione "vaga", indicando che una politica monetaria neutrale si potrebbe ottenere con tassi d'interesse al 2,75%, ma altri membri della Fed hanno opinioni ...

Calcio - Nations League 2019 : l’Olanda vola in Germania per il primo posto Nel girone : Doveva essere la partita del riscatto per la Germania e invece la sfida di questa sera rischia di trasformarsi nella consacrazione definitiva dell’Olanda di Ronald Koeman. Oggi alle ore 20.45, presso la Veltis Arena di Gelsenkirchen (dal 2001 casa dello Schalke 04), andrà in scena l’ultima partita del Gruppo 1 League A della Nations League 2019. La classifica vede momentaneamente al comando la Francia campione del mondo con 7 punti, ...

Scuola - concorso ordinario da 10183 posti in arrivo - ultime notizie : sarà boom assunzioni Nel 2019 per la PA : Il settore dell‘istruzione si candida a diventare protagonista assoluto delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione nel prossimo 2019. A riportare la notizia il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ (numero odierno di lunedì 19 novembre) che sottolinea come, accanto al concorso straordinario già bandito per le insegnanti di Scuola dell’infanzia e primaria – il quale però non prevede posti predeterminati a bando, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 novembre) : 51 punti per LeBron James Nel successo dei Lakers su Miami - San Antonio supera Golden State e prova a rilanciarsi : Cinque partite nella notte NBA. Continuano a faticare i Golden State Warriors, privi di Steph Curry e Draymond Green, che regalano una preziosa vittoria ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli e perdono il primo posto nella Western Conference. Tornano al successo i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Lakers, trascinati rispettivamente da Damian Lillard e LeBron James. Bella vittoria per i Memphis Grizzlies a Minnesota e successo anche per gli ...

Pizzocaro - ForceManager - : Nel 2019 una nuova versione per l'Apple Car Play : " Siamo complementari e per questo abbiamo deciso di unire le forze per consolidarci sul mercato diventando leader nel mondo dei CRM mobile per reti di vendita', spiega Pizzocaro. ' Non a caso, fin ...

Calciatori in scadenza Nel 2019 - possibili svincolati : da Mata a Ribery : La sessione invernale di calciomercato è ancora piuttosto distante, ma nel momento in cui arriva la pausa per le Nazionali, il tema torna prepotentemente d'attualità ed emergono in continuazione notizie riguardanti possibili trasferimenti nel nostro campionato. Non sarà, come sempre d'altronde, il mercato di gennaio quello in cui si giocherà la vera partita, ma già si lavora in vista dell'estate. Dal primo febbraio, infatti, sarà possibile ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Varese espugna Cremona Nella partita dei tira e molla e sale a 8 punti in classifica : Pesante successo in trasferta nell’anticipo del mezzogiorno di Serie A per Varese: l’Openjobmetis allenata da Attilio Caja espugna il PalaRadi di Cremona, infliggendo la seconda sconfitta dell’anno alla Vanoli col punteggio di 79-82 in una vera e propria partita ad elastico. Gli ospiti, ora a quota 8 in classifica, sono sempre stati avanti, ma hanno saputo risolvere l’incontro soltanto nelle ultime battute. Importante la ...

Pensione anticipata : uscita Nel 2019 con quota 100 o contributiva Fornero e vecchiaia : Arrivano le prime stime sulla Pensione anticipata a quota 100 che, nel 2019, dovrebbe mandare in Pensione centinaia di migliaia di lavoratori. Rispetto agli attuali requisiti delle pensioni anticipate e delle pensioni di vecchiaia, dettati dalla riforma Fornero di sette anni fa, la quota 100 permetterà l'uscita ai contribuenti già dai 62 anni di età. Un requisito minimo, quest'ultimo, considerato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb) ...

Patcher : "Sony commette un grave errore Nel saltare l'E3 2019" : Ogni volta che l'E3 volge al termine ci domandiamo sempre cosa potrebbe riservarci la fiera losangelina per il prossimo anno, basandoci anche sulle eventuali assenze avute.Ebbene Sony ha annunciato che non avrebbe tenuto un PlayStation Experience per il 2018, quindi tutti si sono concentrati sull'E3 2019 per scoprire cosa stia architettando la multinazionale nipponica. Sony ci ha stupiti ancora, dichiarando che non sarà presente nemmeno all'E3 ...