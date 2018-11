NBA | Russell Westbrook diventa di nuovo papà | benvenute Skye e Jordyn

NBA – Infortunio Russell Westbrook : la caviglia si gira e l’urlo fa rabbrividire i tifosi dei Thunder [VIDEO] : tifosi dei Thunder col fiato sospeso: nella partita della notte contro i Pelicans si fa infortuna Russell Westbrook Nonostante il successo sui Pelicans per 122-116, i Thunder hanno ben poco da sorridere. Nel match giocato alla Chesapeake Energy Arena la scorsa notte, si è infortunato Russell Westbrook. Il playmaker di OKC è atterrato sul piede di Anthony Davis procurandosi una brutta distorsione. Westbrook è crollato al suolo urlando dal ...

NBA – Russell Westbrook predica calma : “sconfitte? Niente panico - ho fiducia nei Thunder” : Russell Westbrook predica calma nonostante l’inizio di stagione orribile dei Thunder: nonostante lo 0-4, il playmaker di OKC nutre fiducia nel roster Inizio di stagione al di sotto delle aspettative quello degli Oklahoma City Thunder. Partita per essere una delle principali candidate ai vertici della Western Conference, OKC è attualmente in fondo alla classifica, con 0 vittorie in 4 partite. L’ultimo ko è arrivato nella notte contro i ...

NBA – Russell Westbrook vicino al rientro dopo l’infortunio : ecco quando potrebbe tornare in campo : Russell Westbrook vicino al rientro dopo l’infortunio: il cestista dei Thunder potrebbe tornare per la sfida contro i Kings di domenica notte Inizio di stagione complicato per gli Oklahoma City Thunder che si sono torvate ad affrontare Warriors e Clippers nelle prime due uscite di regular season rimediando, entrambe le volte, due sconfitte. OKC ha dovuto fare a meno di Russell Westbrook nelle prime giornate, fuori per infortunio. Il ...

NBA - Russell Westbrook verso il ritorno in campo : ROMA - Gli Oklahoma City Thunder - ancora a secco di successi dopo le due sconfitte patite contro Los Angeles Clippers e Golden State Warriors nei primi incontri della regular season - tirando un ...

NBA - Russell Westbrook salta l’inizio di stagione : i dettagli : Russell Westbrook non prenderà parte all’incontro d’apertura della stagione NBA dei suoi Oklahoma City Thunder contro gli Warriors NBA, problemi al ginocchio per Russell Westbrook. Questa la pessima notizia per gli Oklahoma City Thunder che dovranno fare a meno del loro trascinatore della gara d’apertura della stagione NBA contro i campioni in carica dei Golden State Warriors. Non è chiaro ancora quante gare dovrà ...

NBA : Kyrie Irving e la benedizione 'segreta' di Bill Russell - imbucato all'allenamento : Di tutte le squadre che puntano ad avere ambizioni da titolo, i Boston Celtics sono quelli che hanno cambiato meno a livello di uomini e di roster, convinti, a ragione, che il recupero di Gordon ...