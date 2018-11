NBA | i risultati della notte | Damian Lillard trascina Portland al 1° posto a Ovest

Risultati NBA : LeBron da antologia - Belinelli batte gli Warriors : Risultati NBA, LeBron James pazzesco nella notte americana, il King ha trascinato i suoi Lakers alla vittoria contro Miami Risultati NBA, nottata da ricordare per LeBron James, una delle tante della sua carriera. Quando metti a segno 51 punti di certo non passi inosservato ed il King lo ha fatto questa notte trascinando i suoi Lakers alla vittoria contro i Miami Heat per 97-113. Adesso i losangelini hanno un record di 9-7 che li pone in ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 novembre) : 51 punti per LeBron James nel successo dei Lakers su Miami - San Antonio supera Golden State e prova a rilanciarsi : Cinque partite nella notte NBA. Continuano a faticare i Golden State Warriors, privi di Steph Curry e Draymond Green, che regalano una preziosa vittoria ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli e perdono il primo posto nella Western Conference. Tornano al successo i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Lakers, trascinati rispettivamente da Damian Lillard e LeBron James. Bella vittoria per i Memphis Grizzlies a Minnesota e successo anche per gli ...

NBA risultati : storico Walker - 60 punti. Ma contro Butler non basta : Kemba Walker è storico con 60 punti, ma Jimmy Butler vince la partita con il recupero e la tripla decisiva e adesso i Sixers sognano in grande. Brutte sconfitte di Celtics e Lakers: i primi perdono in ...

Risultati NBA – Gallinari show nella notte - Walker ne mette a segno 60! Ko Lakers e Warriors : Quanto spettacolo nella notte italiana! Ko Lakers e Warriors, Gallinari show: tutti i Risultati delle partite NBA Una notte italiana ricca di sfide appassionanti di NBA: tantissimo spettacolo sui parquet di gioco americani. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers, che ha visto trionfare gli ospiti per 119-127. Tra i padroni di casa si sono distinti Allen e Russell, entrambi a referto con una doppia ...

NBA 2019 : i risultati della notte (18 novembre). Kemba Walker 60 punti senza vittoria - Gallinari trascina i Clippers : Un’altra notte di NBA è passata, con dieci incontri disputati in giro per le maggiori arene degli Stati Uniti d’America. Andiamo a vedere risultati, cifre, nomi e sorprese di oggi della lega professionistica americana. Nella partita tra Charlotte Hornets e Philadelphia 76ers succede di tutto: i Sixers ne mettono 42 nel primo quarto, gli Hornets in qualche modo rimontano, la battaglia si fa accesissima e trova un grande protagonista ...

NBA - risultati della notte : cadono Warriors e Celtics - ko anche LeBron James a Orlando : Orlando Magic-Los Angeles Lakers 130-117 "Bisogna dare credito a questo gruppo di ragazzi: hanno continuato a combattere sul parquet nonostante la partita sembrasse compromessa". LeBron James commenta ...

NBA - risultati della notte : Anthony Davis rimonta New York - Minnesota vince la terza in fila : New Orleans Pelicans-New York Knicks 129-124 Nella sfida tra Pelicans e Knicks c'è stata una sola parità e un solo sorpasso tra le due squadre. Uno si aspetterebbe che fossero i padroni di casa ad ...

Risultati NBA – Boston piega Toronto dopo i supplementari - Miami ko contro Indiana : bene Nets e Phila : E’ stata una grande notte di NBA quella appena trascorsa, tante le emozioni nelle numerose partite giocate a partire dai 43 punti di Irving Come al solito l’NBA non tradisce, regalando spettacolo ed emozioni. Tante sono state quelle vissute nel corso della partita tra Boston e Toronto, conclusa a favore dei padroni di casa dopo un supplementare. I Celtics si impongono con il punteggio di 123-116, riuscendo prima a completare la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 novembre) : Milwaukee torna al successo - cadono ancora Raptors e Blazers : notte ricca di emozioni in NBA con otto partite giocate. Tra le formazioni di alta classifica vincono soltanto i Milwaukee Bucks. Continua invece il periodo negativo per i Toronto Raptors e per i Portland Trail Blazers, rispettivamente alla terza e seconda sconfitta consecutiva. Da segnalare anche le vittorie di Indiana, Philadephia e Memphis che scalano posizioni in classifica. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. I Boston Celtics superano ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 novembre) : Gallinari batte Belinelli in Clippers-Spurs - Rockets e Nuggets a valanga su Warriors e Hawks : Questa notte di NBA è stata piuttosto avara di partite: soltanto tre. Le emozioni, però, non sono mancate, così come i numeri da associare a un altro giorno nelle arene della spettacolare lega professionistica americana. Volenti o nolenti, il piatto forte della notte è il match tra Golden State Warriors e Houston Rockets: l’assenza di Steph Curry, però, è troppo pesante per la franchigia allenata da Steve Kerr, che esce sconfitta per ...

Risultati NBA : Rockets asfaltano Warriors - Gallinari vince il derby col Beli : Risultati NBA, tre gare nella notte americana, tutte molto interessanti: impegnati Rockets, Spurs, Warriors, Clippers, Nuggets e Atlanta “Solo” tre gare nella notte NBA, ma di spessore date le squadre impegnate. Gli Houston Rockets hanno massacrato gli Warriors con un 107-86 che non lascia spazio a repliche. Sempre assente Curry, è tornato in campo Green il quale però ha mostrato il suo lato peggiore, mettendo a segno 0 punti ...

NBA - risultati della notte : Houston distrugge Golden State - Denver passa sopra ad Atlanta : Se i Golden State avevano bisogno di risposte dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni sull'asse Draymond Green-Kevin Durant, a Houston non ne sono arrivate. O meglio, quelle che sono ...

NBA risultati - Belinelli e Spurs che figuraccia : perdono di 20 a Phoenix : Phoenix-SAN ANTONIO 116-96 Gli Spurs steccano a Phoenix e si fanno dominare da una squadra capace di vincere, prima della sfida con San Antonio, solamente due gare in stagione. La difesa dei texani si ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...