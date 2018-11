NBA | i 51 punti di LeBron James contro Miami | il VIDEO

NBA - Texas amaro per Golden State - ko anche a San Antonio con 12 punti di Belinelli : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 104-92 Dopo i ko contro Houston e Dallas, Golden State incassa in Texas un'altra sconfitta, la terza consecutiva , ed è solo la quarta volta che ciò accade ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 novembre) : 51 punti per LeBron James nel successo dei Lakers su Miami - San Antonio supera Golden State e prova a rilanciarsi : Cinque partite nella notte NBA. Continuano a faticare i Golden State Warriors, privi di Steph Curry e Draymond Green, che regalano una preziosa vittoria ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli e perdono il primo posto nella Western Conference. Tornano al successo i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Lakers, trascinati rispettivamente da Damian Lillard e LeBron James. Bella vittoria per i Memphis Grizzlies a Minnesota e successo anche per gli ...

NBA : LeBron James segna 51 punti e batte Miami per la prima volta da ex : LeBron invece da lontanissimo ci ha tenuto a far vedere al compagno e al mondo intero che la mira , soprattutto in quell'arena, non gli è mai mancata. E che in realtà questo successo è arrivato , ...

NBA risultati : storico Walker - 60 punti. Ma contro Butler non basta : Kemba Walker è storico con 60 punti, ma Jimmy Butler vince la partita con il recupero e la tripla decisiva e adesso i Sixers sognano in grande. Brutte sconfitte di Celtics e Lakers: i primi perdono in ...

NBA - Gallinari show : 28 punti - Nets k.o.! E super Doncic abbatte GSW : Brooklyn- Los Angeles Clippers 119-127 Il miglior Danilo Gallinari della stagione trascina i Clippers al successo sui Nets. La squadra di LA recupera un passivo di 15 lunghezze, cambia marcia nell'...

NBA 2019 : i risultati della notte (18 novembre). Kemba Walker 60 punti senza vittoria - Gallinari trascina i Clippers : Un’altra notte di NBA è passata, con dieci incontri disputati in giro per le maggiori arene degli Stati Uniti d’America. Andiamo a vedere risultati, cifre, nomi e sorprese di oggi della lega professionistica americana. Nella partita tra Charlotte Hornets e Philadelphia 76ers succede di tutto: i Sixers ne mettono 42 nel primo quarto, gli Hornets in qualche modo rimontano, la battaglia si fa accesissima e trova un grande protagonista ...

NBA - Super Irving - 43 punti - batte Toronto all'OT. E LeBron gli fa i complimenti : Boston Celtics-Toronto Raptors 123-116 OT Quest'anno ancora non lo avevamo visto in azione, ma il Kyrie Irving sceso in campo contro Toronto in un delicato scontro al vertice della Eastern Conference ...

NBA - L.A. Clippers-San Antonio 116-111 : Gallinari vince il derby italiano - 7 punti per Belinelli : Ormai tutte le partite dei Clippers sembrano essere divertentissime e combattutissime, almeno quelle disputate davanti al pubblico di casa. Dopo il supplementare con i Golden State Warriors, anche ...

NBA - Spurs travolti a Phoenix : 10 punti di Belinelli ma quarto ko nelle ultime cinque : Dopo quattro sconfitte consecutive, i Phoenix Suns mandano a libri la terza vittoria della loro stagione sbarazzandosi senza troppi problemi di una versione dei San Antonio Spurs in evidente ...

NBA - LeBron supera Chamberlain e diventa il 5° realizzatore di sempre : 44 punti e vittoria su Portland : LeBron James si aggira per il parquet dello Staples Center esultante con una missione: recuperare il pallone della partita. Deve aggiungerlo alla sua collezione di cimeli, perché col pallone di Lakers-...

NBA - Antetokounmpo schianta Golden State. 20 punti di Gallinari ma non bastano : TORINO - Si sono giocate solo 4 partite nella notte Nba. Danilo Gallinari e i suoi Los Angeles Clippers non riescono a fermare la corsa di Portland che, spinta dai 25 punti di Lillard e dai 23 di ...