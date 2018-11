NBA – Allen Iverson sul futuro di Carmelo Anthony | “non si ritira | vi spiego perché”

sportfair

(Di lunedì 19 novembre 2018)commenta la volontà del taglio dida parte dei Rockets e le possibilità in merito al ritiro di Melo Negli ultimi giorni l’avventura diin maglia Rockets ha preso una piega alquanto negativa. L’ex OKC non si é adattato come la franchigia texana si aspettava, portando pochi punti in attacco e risultando pressoché nullo in difesa. Motivi per i quali la dirigenza di Houston ha optato per il taglio. La carriera dicontinua a sprofondare sempre più in basso e in molti, fra i quali Tracy McGrady, hanno ipotizzato un ritiro imminente per Melo. Ipotesi invece scartata dache a tal proposito ha dichiarato: “per nessuna ragione al mondo Melo dovrebbe andare in pensione, penso che sicuramente dovrebbe andare avanti. Gli è rimasta ancora molta benzina nel serbatoio, amico, deve essere ltrovarsi nella ...