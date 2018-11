Nazionale | Grifo sarà il numero 10 contro gli Stati Uniti

Nazionale - Grifo e il Mondiale 2006 : “Ricordo i gol di Pirlo e Iaquinta in Italia-Ghana” : Uno dei volti nuovi della Nazionale di Mancini, Vincenzo Grifo , racconta qualche aneddoto sul rapporto che lo lega all’Azzurro. Lui, figlio di italiani emigrati in Germania, indossò per la prima volta la maglia dell’Italia nel 2013, quando venne chiamato nell’Under 20 da Evani: “Ho indossato la maglia azzurra per la prima volta tra 2013 e 2014, ero stato convocato nell’Under-20 di Evani, avevamo giocato a Lugano ...

Nazionale - i convocati del CT Mancini : out Balotelli e Belotti - c’è Grifo : Balotelli e Belotti non figurano nella lista dei calciatori convocati da Roberto Mancini per le prossime gare della Nazionale italiana Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha convocato 27 giocatori per l’ultimo impegno nella Nations League con il Portogallo, in programma a San Siro sabato 17 novembre alle 20.45, e per l’amichevole con gli Stati Uniti, che andrà in scena alla ‘Luminus ...