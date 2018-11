Nazionale | Bonucci | “Quando si gioca con la Nazionale le questioni dei club vanno messe

Italia - Bonucci : 'Quando giochi per la Nazionale sarebbe bello non ricevere fischi' : 'Quanto successo sabato potevo evitarlo, ma sono rimasto infastidito perché quando si gioca con la maglia della Nazionale gli interessi e le questioni dei club vanno messi da parte'. Lo dice Leonardo ...

Bonucci torna sui fischi di San Siro : “li accetto sempre - ma non in Nazionale” : Leonardo Bonucci è tornato a parlare dei fischi ricevuti a San Siro dalla frangia di tifosi milanisti presente a seguire la Nazionale “Siamo a buon punto, abbiamo giocato bene contro i campioni d’Europa e una Nazionale brava come la Polonia. Sarà un percorso lungo, ma siamo sulla strada giusta. fischi? Ho sempre accettato i fischi, ma quelli che ho ricevuto indossando la maglia della Nazionale mi hanno infastidito. In quel caso ...

Nazionale - Bonucci torna sui fischi di San Siro : “I tifosi italiani devono crescere” : Nell’immediato post Italia–Portogallo, aveva sottolineato quanto fosse in disaccordo coi fischi che San Siro, campo che aveva calcato l’anno scorso, gli aveva riservato. Leo Bonucci, tornato alla Juventus dopo la parentesi milanista della passata stagione, sabato non è stato accolto nel migliore dei modi dal pubblico del Meazza e oggi si è soffermato – in un’intervista al Corriere dello Sport – ancora ...

Nazionale - Bonucci : “Inutile pensare al passato - ripartiamo con Mancini” : “Sarebbe stato bello vivere il Mondiale con tanti giovani pronti a portare l’entusiasmo con sé nella valigia. Ora è inutile rivangare il passato, l’importante è ripartire come abbiamo fatto sul campo con Mancini, e deve avvenire anche nel resto, fuori dal campo: speriamo che adesso il presidente Gravina faccia un grande passo da questo punto di vista“. È il pensiero di Leonardo Bonucci a poche ore dall’impegno ...

Nazionale - Bonucci : ''Ripartiti in campo - ora bisogna farlo anche fuori'' : MILANO - La Nations League ha già fatto una vittima illustre: la Germania è retrocessa in serie B , dimostrando di non essersi ripresa dalla batosta del Mondiale. La Nazionale, invece, ha rialzato la ...

Nazionale - assist di Mancini alla Juve : Chiellini e Bonucci rientrano prima. Ma Allegri perde due pedine : La stagione calcistica entra nel vivo. Non solo per la Nazionale di Mancini , impegnata contro il Portogallo in Nations League per coltivare la speranza Final Four, ma soprattutto per i club in campo ...

Nazionale - Bonucci : “Ventura merita un’altra chance” : ”Sono contento che Ventura sia tornato ad allenare, io non posso che dirgli grazie, io sono nato con lui, nel Bari. Dopo la Svezia c’è stato un gioco al massacro anche se sia lui che noi abbiamo avuto delle colpe. Gli auguro di far bene, è importante per lui ritrovare una panchina per dimostrare di poter avere un’altra chance dopo la mancata qualificazione al Mondiale”. Così si è espresso Leonardo Bonucci ...

Nazionale - Bonucci tra Nations League - giovani - politica ed ex ct : ecco le parole del difensore : A circa due giorni dalla gara decisiva di Nations League contro la Polonia, Leonardo Bonucci si è pronunciato sull’importanza della partita e sulla competizione in generale: “È una gara molto importante, che dobbiamo vincere. Dentro o fuori? Poco ci manca… A me la Nations League piace, non sono d’accordo con Klopp. E’ un torneo che ti permette di giocare per i tre punti, dà quindi stimoli importanti. E speriamo che la ...

Bonucci : “alla Nazionale manca il salto di qualità” : “Quali qualità della Juve trasmetterei a questa Italia per rilanciarsi? Esperienza e qualità, in questo momento alla Nazionale manca questo salto anche se cominciamo a intravederlo nei nostri giovani”. E’ la ricetta di Leonardo Bonucci, nel ritiro azzurro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando la trasferta di domenica con la Polonia, decisiva per la Nations League. “Se guardiamo la rosa della Juve è ...

Nazionale - Bonucci risponde alle gravi accuse dell’ex Ct Ventura : Gian Piero Ventura attacca, Bonucci risponde a tono all’ex Ct della Nazionale italiana più disastrosa degli ultimi anni L’ex Ct della Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, ha parlato di delegittimazione del suo ruolo dopo la gara contro la Spagna. I calciatori avrebbero remato contro il tecnico a detta di Ventura, un’accusa molto grave alla quale Bonucci oggi ha risposto in conferenza stampa. “Credo che sia ...