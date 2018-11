Nations League 2018-2019 - i risultati di oggi. Olanda alle Final Four - Norvegia in Lega B - Slovacchia in Lega C : Si chiude col botto l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2018-2019. Nel match più importante di giornata, l’Olanda va a pareggiare in Germania per 2-2 estromettendo la Francia dalle Final Four, e accompagnandosi dunque a Svizzera, Portogallo e Inghilterra, che avevano già staccato il pass in precedenza. Per l’Olanda si tratta di un risultato a suo modo gigantesco, perché gli ultimi anni non sono certo ...

Nations League - Germania-Olanda 2-2 : rimonta orange nel finale -VIDEO- : Finisce 2-2 il match di Nations League del girone A gruppo 1. Germania intraprendente e spregiudicata subito in vantaggio al 9′ grazie ad un gol di Werner. Raddoppio tedesco al 20′ con gol di Sane. Tedeschi, già retrocessi in Lega B, appaiono intraprendenti e determinati. L’Olanda paga caro il calo di concentrazione del primo tempo, […] L'articolo Nations League, Germania-Olanda 2-2: rimonta orange nel finale -VIDEO- ...

Nations League, le squadre retrocesse o promosse – Si sono giocate partite importanti valide per la Nations League, gol e spettacolo tra Germania e Olanda, rimonta Orange e finisce 2-2. Successo in trasferta della Norvegia contro il Cipro, in gol Kamara, autore di una doppietta, per i padroni di casa espulsione di Sielis. Tutto facile per la Repubblica di Macedonia contro Gibilterra, super prestazione dell'attaccante del Palermo

Nations League : Schick salva la Repubblica Ceca - Slovacchia in C : Tanti "italiani" in campo nella serata di Nations League e tanti gol "italiani": ben 6. Brilla, su tutte, la stella del romanista Patrick Schick che, con una strepitosa rete, salva la Repubblica Ceca ...

Nations League - Germania-Olanda 2-2 : gol di Werner - Sané - Promes e Van Dijk : Con il successo sulla Francia di venerdì scorso l'Olanda aveva condannato la Germania alla cocente retrocessione in Serie B in Nations League . E stasera in terra tedesca è andata a prendersi le Final ...

Nations League – Tutti i risultati : pareggio della Germania contro l’Olanda - bene Repubblica Ceca e Norvegia : Anche la sesta giornata di Nations League è andata in scena con le partite in programma: clamoroso pareggio dell’Olanda in rimonta sulla Germania, bene Repubblica Ceca e Norvegia Dopo la sfida di Nations League tra Italia e Portogallo di sabato, anche tante altre Nazionali sono scese in campo per la sesta giornata del torneo di qualificazione agli Europei 2020. Tra i risultati da segnalare il pareggio della Germania contro ...

Risultati Nations League - favola Georgia e blitz della Norvegia : in gol anche Schick e Nestorovski : Risultati Nations League – Non solo Germania ed Olanda in campo, si sono giocate altre partite importanti valide per la Nations League. Successo in trasferta della Norvegia contro il Cipro, in gol Kamara, autore di una doppietta, per i padroni di casa espulsione di Sielis. Tutto facile per la Repubblica di Macedonia contro Gibilterra, super prestazione dell’attaccante del Palermo Nestorovski, doppietta ed ottima partita per il ...

Pronostico Malta vs Isole Fær Øer - UEFA Nations League 20-11-2018 e Analisi : UEFA Nations League, 6^ giornata di Lega D Gruppo 3, Analisi e Pronostico di Malta-Isole Fær Øer, martedì 20 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Malta-Isole Fær Øer, martedì 20 novembre. Incontro incerto al Ta Qali National Stadium. La Nazionale maltese affronta la compagine delle Isole Fær Øer con il desiderio di riscattarsi, dopo la pesante sconfitta subita all’andata per 3-1. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Nations League : Germania Olanda LIVE - il risultato in diretta. Le formazioni ufficiali : formazioni ufficiali Germania , 3-4-3, : Neuer; Rüdiger, Hummels, Süle; Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz; Gnabry, Werner, Sané. Olanda , 4-3-3, : Cillessen; Tete, de Ligt, van Dijk, Blind; De Roon, ...

Pronostico Kosovo vs Azerbaijan - UEFA Nations League 20-11-2018 e Analisi : UEFA Nations League, 6^ giornata di Lega D Gruppo 3, Analisi e Pronostico di Kosovo-Azerbaijan, martedì 20 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Kosovo-Azerbaijan martedì 20 novembre. Il Kosovo disputa per la seconda volta le qualificazioni per una grande manifestazione internazionale. La Nazionale balcanica guida il Gruppo 3 di Lega D e ospita l’Azerbaijan secondo. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Kosovo ...

