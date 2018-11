Napoli | progetto di nuova convenzione per il San Paolo | idea 8-12 anni

Parte da Napoli il progetto FMI “Io… Non Me La Bevo” : Lunedì 22 ottobre partirà dall’Istituto di Istruzione Superiore “Sannino-De Cillis” di Napoli l’iniziativa “Io… Non Me La Bevo”, che si concluderà a fine gennaio a Roma dopo numerosi appuntamenti in tutta Italia. Realizzata dal Dipartimento di Educazione Stradale FMI – in collaborazione con Observo Onlus e l’Istituto Labriola, grazie al contributo del Dipartimento delle Politiche […] L'articolo Parte da Napoli il progetto FMI ...