Napoli | nuova stesa nei vicoli del rione Sanità | la polizia trova 12 bossoli

Napoli-Report - oggi la puntata : la nuova inchiesta forse non è legata al mondo del calcio [DETTAGLI] : Negli ultimi mesi la trasmissione Report è stata sempre più seguita, in particolar modo in riferimento all’inchiesta portata avanti sulla Juventus e sul rapporto con la ‘Ndrangheta. Episodio shock con l’atto intimidatorio nei confronti del giornalista che si è occupato della vicenda, Federico Ruffo. La trasmissione ha annunciato nelle puntata di oggi 19 novembre una nuova inchiesta legata a Napoli ma molto probabilmente ...

L'Eredità - Vega Serù nuova campionessa. Bellissima e sexy - ma...Il disastro alla Ghigliottina - piange Napoli : A L'Eredità nasce un nuovo personaggio. È Vega Serù , aspirante ingegnere aerospaziale che sfata lo stereotipo 'bella e stupida'. La nuova campionessa ha conquistato il popolo di Twitter che segue il ...

Epatologia - nuova sinergia tra Napoli e Basilea per la buona sanità : ... 0,35%, dati elaborati grazie al supporto e alla collaborazione di Ugo Trama, responsabile in Regione Campania della UOD 'Politica del farmaco e dispositivi, e di Crescenzo Ilardi, referente ...

Napoli - nuova allerta ai Campi Flegrei : 'Nell'attività del vulcano c'è una ciclicità' : Nel ben noto territorio dei Campi Flegrei, la grande zona che si trova a ovest di Napoli, giunge una nuova allerta sul vulcano presente nell'area. Secondo quanto è emerso da una ricerca di una delle più prestigiose università di Singapore, alla quale hanno partecipato anche i due italiani Gianfilippo De Astis dell'Ingv e Sivlio Mollo dell'università La Sapienza di Roma, il supervulcano si sta ricaricando. Secondo quanto riferisce anche il ...

A Genova il Napoli ha scoperto una nuova parte di sé : Le parole di Ancelotti Carlo Ancelotti è intervenuto alla consegna della Panchina d’Oro a Coverciano. In merito alle sue parole, i media hanno giustamente sottolineato l’aspetto più importante: «Si sospendono le partite per pioggia, si può fare anche in caso di insulti». Il riferimento fresco alla partita di Genova è casuale o forse no, ma intanto è presente, percettibile. Ed in qualche modo descrive un aspetto nuovo del Napoli: la ...

Napoli - la nuova stazione Duomo della metro aprirà nel 2019 : 'Sarà la più bella al mondo' : Ben presto, Napoli potrebbe ospitare la stazione della metropolitana più bella del mondo. È quanto dichiarato al "Corriere del Mezzogiorno" da Massimiliano Fuksas e Doriana Mandrelli, la coppia di architetti che sta lavorando al progetto da qualche anno. La stazione Duomo della Linea 1 della metropolitana di Napoli dovrebbe aprire i battenti nel 2019: farà da anello di congiunzione tra le fermate Università e Municipio, andando così ad ...

Il Napoli ha una nuova stella - Fabian Ruiz è già un top player : così lo spagnolo ha conquistato Ancelotti : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato indicazioni per le zone alte della classifica, si è giocata la 12^ giornata del torneo italiano, in vetta è rimasto tutto inalterato con il successo della Juventus contro il Milan e quello del Napoli sul campo del Genoa. La squadra di Carlo Ancelotti ha avuto l’abilità di reagire all’iniziale svantaggio firmato da Kouame, poi il ribaltone prima con Fabian Ruiz e poi da ...

Ordine dei Medici di Napoli : nuova campagna d’informazione sulle vaccinazioni : Ancora una volta l’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli e la A.S.L. NA 1 centro scendono in campo per fare informazione sanitaria e, in questo caso, far comprendere ai cittadini l’importanza delle vaccinazioni. Sul circuito Video Metrò arriva Patrizio Rispo, uno dei volti più conosciuti e apprezzati di Napoli, con un breve monologo di grande impatto. L’attore ha accettato di prestare la propria immagine e di parlare alla gente a “cuore ...

Napoli - Ancelotti pronto a sfidare nuovamente il suo passato : “Sappiamo cosa fare” : Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato dell’ormai imminente partita contro il Psg nella classica conferenza stampa della vigilia: “Il gruppo sta bene, abbiamo recuperato al meglio dopo la gara di venerdì. Sappiamo l’importanza del match e il valore dell’avversario ma anche quello che dobbiamo fare, l’ambiente è carico nel modo giusto e cercheremo di fare il meglio”. Si tratta di una partita ...

Napoli - 'Arti e Mestieri' : "Così strappiamo i ragazzi alla strada e gli offriamo una nuova vita" : Ora, concluso questo primo percorso formativo, si aprirà un corso di specializzazione e poi arriverà il mondo del lavoro, in cui già sono entrati alcuni ragazzi in contatto con "Arti e Mestieri". "...

Napoli - è polveriera Vasto : nuova rissa tra immigrati - via Venezia trasformata in ring : Nemmeno il maltempo che in queste ore sta flagellando la città riesce a placare i bollenti spiriti delle gang di extracomunitari che si affrontano a suon di schiaffi, calci e pugni dalle parti...

Napoli - Fabian Ruiz nuova scoperta di Ancelotti : adesso può diventare insostituibile : Il Napoli è sceso in campo nella gara di Champions League contro il Psg, grande prestazione della squadra di Carlo Ancelotti che ha accarezzato il colpo grosso, nel finale la beffa di Di Maria che non cambia il giudizio sulla squadra azzurra. Il Napoli ha disputato una partita pazzesca, di grande intensità ma soprattutto di qualità, con gli attaccanti in giornata di grazia, soprattutto Insigne e Mertens ma tutta la squadra ha risposto ...

Pagelle Napoli-Liverpool 1-0 - Champions League 2019 : super Koulibaly - Insigne nuovamente decisivo : Era la notte dei desideri e delle speranze, l’esordio di quest’anno al San Paolo per quanto riguarda la Champions League 2019. Il Napoli non ha deluso: al termine di un incontro giocato davvero con grandissima personalità gli azzurri battono 1-0 la finalista della passata edizione, il Liverpool, grazie ad una rete di Lorenzo Insigne all’89’. I partenopei sono in piena corsa per il passaggio del turno. Pagelle ...

Clan - immigrazione e stese : al Vasto la nuova emergenza di Napoli : La Napoli delle stese, la Napoli delle tensioni al quartiere Vasto, la Napoli delle baby gang da un po' di tempo finalmente in sordina, sarà al centro della nuova riunione del comitato per l'ordine ...