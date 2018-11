Napoli | De Laurentiis | “Con il fatturato della Juve avrei vinto 10 scudetti”

Napoli - De Laurentiis punge la Juventus : “con quel fatturato avrei vinto anche io dieci scudetti di fila” : Il presidente del Napoli ha lanciato una frecciatina alla Juventus, sottolineando come anche lui avrebbe vinto dieci scudetti con lo stesso fatturato dei bianconeri Il duello a distanza prosegue, Juventus e Napoli si contendono lo scudetto a colpi di successi e grandi prestazioni. Sei i punti che dividono in campionato le due squadre, un gap non grandissimo che sarà comunque difficile per gli azzurri ridurre. Marco ...

Dopo Napoli e Bari arriva una terza squadra per De Laurentiis : ADL stupisce ancora. Dal convegno dell’Unione Industriali, Aurelio De Laurentiis rivendica il ruolo del Napoli e fa anche un annuncio

Napoli - De Laurentiis e il San Paolo : «Non farò più uno stadio altrove» : De Laurentiis scherza all'Unione Industriali. «Non fatemi domande sul mercato, non vi dirò chi prendo a gennaio», ha sorriso il presidente nel corso del suo intervento al...

Napoli - De Laurentiis : 'Col fatturato della Juventus avrei vinto 10 scudetti!' : Napoli - Lo scudetto è una questione di soldi più che di capacità e copetenza. Questo sostiene almeno Aurelio De Laurentiis : 'Siamo la diciannovesima squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche, siamo un modello virtuoso. Forse non riusciremo a battere la Juventus , chi lo sa, ma con quel fatturato, dieci scudetti li avrei vinti anch'io. Noi spesso ci ...

Sarri : 'Ho lasciato il Napoli a 91 punti - era impossibile fare meglio. Su De Laurentiis e la Juve…' : In un'intervista rilasciata a " La Gazzetta dello Sport ", il tecnico toscano parla del proprio presente a Londra e del suo passato al Napoli , squadra che ha guidato nelle ultime tre stagioni. Così ...

Napoli - l’ex Sarri : “Ho sempre tifato per gli azzurri. De Laurentiis? Vi dico la mia…” : Sono parole d’amore quelle dette da Maurizio Sarri ai napoletani. L’ex allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Chelsea TV. Il tecnico azzurro ha parlato a lungo del suo amore: il Napoli, rispondendo ad alcune domande fattegli sul proprio passato: “Presi un Napoli che aveva chiuso il campionato con 64 punti e ho lasciato […] L'articolo Napoli, l’ex Sarri: “Ho sempre tifato per gli azzurri. ...

Sarri : 'Napoli - più di così non si poteva fare. A De Laurentiis posso solo dire...' : Ancelotti e la Gazzetta dello Sport hanno lanciato una campagna: fermiamo il calcio quando gli insulti diventano pesanti e ripetitivi. Concorda? 'Penso di essere stato il primo allenatore a ...

Milan su Diawara del Napoli - ma De Laurentiis spara : vuole 50 milioni di euro : Il Milan non vuole farsi trovare impreparato in vista del calciomercato invernale e per l'occasione sta già monitorando alcuni possibili giocatori che potrebbero aiutare a fare il salto di qualità ...

Stadio Napoli - De Magistris : “Comune e De Laurentiis vicini all’intesa sulla convenzione” : “La stretta di mano con Aurelio De Laurentiis in occasione della partita con il Paris Saint Germain è stata istituzionale e di cortesia, quella per la convenzione ancora non c’è stata. La convenzione tra Napoli e Comune ci sarà quando le parti firmeranno: a oggi le parti non hanno firmato, quindi vuol dire che la convenzione non c’è ancora“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso della ...