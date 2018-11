Napoli | Adl | siamo un modello virtuoso

Napoli - ADL chiama a raccolta il tifo : «Accorrete - sarà una notte magica» : «sarà una notte magica, speriamo per noi». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis a poche ore dal match del San Paolo contro il Psg. «Stamattina ho...

Footy Headlines ipotizza le maglie Napoli-Adidas per la prossima stagione : Azzurra, bianca, rossa by Adidas Innovazione e tradizione. Giocando sulle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni, il sito Footy Headlines ha immaginato il primo frutto della collaborazione (per ora solo virtuale) tra Napoli e adidas. Secondo la fantasia di uno dei grafici che lavora con il sito specializzato, il club partenopeo vestirà una prima maglia azzurra. La seconda sarebbe bianca, la terza rossa. Come ai tempi di Maradona. In ...

Napoli - Ancelotti : "Riportiamo scudetto al Sud. ADL? Parliamo di tressette" : 'È ora di riportare lo scudetto al Sud'. L'esordio è di quelli che fanno sognare i tifosi, e Carlo Ancelotti - che ormai Napoli la vive in modo totale - si concede sorrisi, battute e sogni. 'Sono ...

Napoli - ADL ottiene una promessa da Preziosi per Piatek : Secondo il Corriere dello Sport è sfida tra Napoli e Roma per Piatek del Genoa : 'Il Napoli si è mosso per primo. Lo ha fatto personalmente il presidente Aurelio De Laurentiis , che ha alzato il telefono e ha chiamato Preziosi ...

Gazzetta. Il Napoli su Piatek. Adl lo valuta per Gennaio. Ecco quanto vale per transfermarkt : ... attaccante Nazionalità: polacca I nove goal di Krzysztof Piatek hanno messo il polacco sotto i riflettori dei grandi club, come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello sport . Secondo ...

Napoli - Ancelotti : "Gol al 90'? Meglio così...". ADL : "Carlo degno della sua fama" : Carlo Ancelotti non poteva chiedere di più ai suoi: "E' stata una serata di forti emozioni - ammette il tecnico azzurro ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo fatto molto bene per tutta la partita: non ...

Napoli - ADL tende la mano ai tifosi : «60 euro per le tre gare Champions» : Importante novità per tutti i tifosi del Napoli. Come già annunciato ieri dalla società, il club azzurro ha messo a punto dei mini-abbonamenti per le tre gare di Champions League...