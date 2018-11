Motonautica Offshore – Campionato Italiano Endurance 2018 | Caterina Croze seconda con un

sportfair

(Di lunedì 19 novembre 2018), la lady driver della, è spinta da un Suzuki! Col suo fuoribordo Suzuki DF200ATL e un Focchi 730 Pro è giuntaal“La velocità è la forma d’estasi che la rivoluzione tecnologica ha regalato all’uomo.” E alle donne, no? Milan Kundera non ce ne vorrà se, citandolo, giochiamo un po’, ma il mondo della velocità sembra effettivamente dover essere sempre ad appannaggio solo del sesso forte. Uno stereotipo alimentato da luoghi comuni, ma smentito dalla realtà dei fatti. Di donne che amano la velocità, le emozioni, l’adrenalina che essa può dare, ce ne sono eccome. È il mondo delle corse, di donne che si cimentano con la velocità, ne ha diverse e che si affermano anche nellaè una “lady driver” che corre sull’acqua in Classe, duellando con barche “boat ...