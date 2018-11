MotoGP | Valentino Rossi | Un 7 alla mia stagione Spero che la Yamaha migliori

MotoGP - Valentino Rossi duro : “una sensazione di merda. Nessuna vittoria? Come in Ducati - ma lì non ero io” : Il pilota pesarese ha analizzato la stagione soffermandosi sulle zero vittorie in stagione, stesso bottino ottenuto nei due anni in Ducati Nessuna vittoria ottenuta in stagione ma terzo posto nella classifica finale piloti, può sembrare un controsenso ma invece testimonia la straordinaria regolarità di Valentino Rossi. AFP/LaPresse Il Dottore avrebbe potuto vincerla qualche gara, soprattutto quella in Malesia, rovinata da una scivolata nel ...

MotoGP - le pagelle del Mondiale 2018 : Marc Marquez ingiocabile - Dovizioso paga gli errori. Valentino Rossi ancora competitivo : Si è chiusa una ennesima, splendida, stagione di MotoGP, ed è quindi tempo di vacanza per tutti. Come ogni classe che si rispetti, però, prima dell’arrivederci a dopo le ferie, i piloti devono prendere visione delle rispettive pagelle. Le 19 gare di questa annata rappresentano un campione davvero ampio per valutare chi si è comportato bene, chi ha chiuso le fatiche con il massimo dei voti, chi si è dimostrato rivedibile e dovrà ...

MotoGP Awards – Spacco hot per Francesca Sofia Novello : la fidanzata di Valentino Rossi rischia un sexy incidente [VIDEO] : Francesca Sofia Novello si presenta elegante e super sexy alla cerimonia di consegna dei MotoGP Awards: il vestito però le rischia di giocare un brutto (e sexy!) scherzetto Mano nella mano all’entrata dell struttura che ospita i MotoGP Awards 2018, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono la coppi più fotografata. Senza null togliere al ‘Dottore’, che in abito elegante fa la sua figura, l’attenzione dei ...

MotoGP Awards – Dal ‘grazie’ alla fidanzata alla voglia di lottare - Valentino Rossi : “la mia passione va oltre le difficoltà” : Valentino Rossi ritira il premio come 3° classificato del Motomondiale 2018: sul palco dei MotoGP Awards, il ‘Dottore’ dà appuntamento a tutti alla pRossima stagione, con rinnovata passione e voglia di vincere Come di consueto, dopo l’ultima gara della stagione, la MotoGP assegna i premi a tutti i piloti che si sono distinti durante l’anno. Nonostante la caduta di quest’oggi a Valencia, un po’ la ...

Valentino Rossi - GP Valencia MotoGP 2018 : “Una sensazione di m…a. Avrei potuto vincere” : Valentino Rossi non può essere soddisfatto della seconda caduta consecutiva nel corso del GP di Valencia, ultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il “Dottore“, nel corso di una gara condizionata dalla pioggia e divisa in due manche, è incappato nell’errore quando era in lizza per il podio. Un risultato svanito sul più bello che ha lasciato tanta amarezza al pilota italiano: “E’ una sensazione di ...

MotoGP - Valentino Rossi tra delusione e sfortuna : “non mi aspettavo di cadere - ma senza lo stop…” : Il pilota della Yamaha ha analizzato il Gp di Valencia, soffermandosi sull’errore commesso nella seconda parte di gara e costatogli la caduta Avrebbe potuto chiudere il Gp di Valencia sul podio, concludendo positivamente una stagione deludente, trascorsa senza essere riuscito ad ottenere alcuna vittoria. AFP/LaPresse Valentino Rossi però si è dovuto accontentare di un anonimo tredicesimo posto, a causa di una caduta arrivata nel ...

MotoGP – Valentino Rossi e l’autografo per sua… cognata! La modella (presunto flirt di Iannone) vanta il regalo sui social [VIDEO] : Valentino Rossi autografa un cappello per Carmen Victoria Rodriguez: la modella venezuelana (presunto flirt di Iannone e migliore amica di Francesca Sofia Novello) sfoggia il regalo su Instagram Un cappellino giallo con l’autografo di Valentino Rossi è stato mostrato in una storia Instagram di Carmen Victoria Rodriguez oggi. Il copricapo, firmato dal Dottore in persona, è stato donato da Francesca Sofia Novello (fidanzata del pilota ...

MotoGP - Dani Pedrosa chiude la sua carriera a Valencia : ecco il gesto di Valentino Rossi [VIDEO] : Il pilota pesarese si congratula con lo spagnolo al termine del Gp di Valencia, ultima sua gara nel Motomondiale Un gesto vero e sincero, utile a salutare Dani Pedrosa che dice addio alla MotoGp. Valentino Rossi dimostra ancora una volta la sua semplicità, anche dopo un risultato deludente arrivato al termine di una gara condotta in maniera impeccabile. La caduta non rovina comunque una prestazione esaltante, resa ancora più bella dal ...

MotoGP – Caduta disastrosa per Valentino Rossi - il Dottore ko a pochi giri dal termine del Gp di Valencia [VIDEO] : Valentino Rossi negli ultimi giri del Gp di Valencia cade alla curva 12, dopo la grande rimonta il Dottore è sfortunato: il video della Caduta Dopo le cadute di Marc Marquez, Vinales e Iannone e le bandiere rosse a causa delle pioggia la gara è ricominciata sul circuito di Valencia, ma senza fortuna per Valentino Rossi. A seguito di una grande rimonta, dalla sedicesima casella in griglia di partenza, il Dottore è caduto a 4 giri dal ...

MotoGP Valencia - Dovizioso re della pioggia : Valentino Rossi rovina tutto nel finale [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : bandiera rossa causa pioggia! Valentino Rossi in lotta per la vittoria : bandiera rossa esposta nel corso del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. La pioggia incessante caduta sul circuito Ricardo Tormo ha costretto i commissari a interrompere la gara nel corso del quattordicesimo giro sui 27 previsti: c’era troppa acqua in pista e la condizione era estremamente pericolosa per i piloti. In quel momento Valentino Rossi si trovava nel terzetto di testa con Alex Rins e Andrea Dovizioso: il ...

MotoGP - pugno di Dovizioso sulla coscia di Valentino Rossi : il Dottore si gira di scatto e… [VIDEO] : pugno benevolo di Andrea Dovizioso nei confronti di Valentino Rossi, i due commentano nella pit-lane le condizioni della pista Pioggia battente a Valencia, la Direzione Gara espone la bandiera rossa e i piloti rientrano ai box in attesa di un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Al momento dell’ingresso in pit-lane, Dovizioso rifila un pugno benevolo a Valentino Rossi dalla sua moto, sorprendendo il Dottore che, girandosi, ...

MotoGP – Valentino Rossi fiducioso dopo il warm up a Valencia : “parto molto dietro - ma posso fare bene” : Valentino Rossi positivo e fiducioso dopo il warm up del Gp di Valencia: le parole del Dottore a poche ore dalla gara spagnolax E’ tutto pronto sul circuito Ricardo Tormo per l’ultima gara della stagione 2018 del Motomondiale. Il warm up del Gp di Valencia ha dato sensazioni positive a Valentino Rossi, che ha chiuso col terzo tempo. Il Dottore dovrà affrontare una gara complicata oggi a Valencia, partendo dalla 16ª casella in ...

CLASSIFICA MotoGP/ Valentino Rossi terza posizione a rischio nel Gp di Valencia 2018 - IlSussidiario.net : CLASSIFICA MOTOGP: ecco il mondiale piloti in vista della prova in Valencia del Motomodiale 2018, ormai al termine. Marquez è già campione del mondo.