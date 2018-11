MotoGP | test Valencia 20-21 novembre 2018

MotoGP - Test Valencia 2018 : Lorenzo in sella alla Honda - Yamaha forse con un motore nuovo e Ducati evoluta. Un assaggio di futuro : Tutto finito? Ancora no. Il GP di Valencia ha decretato il termine ufficiale della stagione di MotoGP ma i piloti e i team sono rimasti in Spagna, sul circuito Ricardo Tormo, per una due giorni di Test importante per provare le nuove moto o quanto meno del materiale in prospettiva 2019. Un campionato in cui le novità non saranno poche e dove forse l’interesse per l’iride potrebbe essere superiore all’anno corrente. Vedremo per ...

MotoGP – Test Valencia - Jonas Folger è tornato! Yamaha ‘rinforzata’ a Valencia : le parole di Lin Jarvis : Jonas Folger è ufficialmente un collaudatore della Yamaha: il tedesco torna in pista già nei Test di Valencia di domani e mercoledì sul circuito Ricardo Tormo E’ tutto pronto a Valencia, dove ieri si è disputata l’ultima gara della stagione 2018 di MotoGp, per i primi due giorni di importantissimi Test invernali: i piloti saranno in pista martedì e mercoledì per iniziare a lavorare sulle loro moto in vista della prossima ...

MotoGP - Test Valencia 2018 (20-21 novembre) : programma - orari - tv e aggiornamenti in tempo reale : La stagione 2018 del Motomondiale è ufficialmente andata in archivio con lo svolgimento dell’ultima gara di Valencia, ma domani si torna subito in pista per i primi Test in vista della prossima stagione. La due giorni di Test Valenciana aiuterà i piloti e i team a prendere confidenza con il nuovo mezzo e a raccogliere dati importanti per lo sviluppo della moto in vista dei prossimi mesi di Test invernali. Sarà soprattutto l’occasione ...

MotoGP - i test di Valencia LIVE su Sky da martedì : Osservato speciale anche Pecco Bagnaia, campione del mondo in Moto2, che esordirà in MotoGP con il Team Pramac. Senza dimenticare le due Yamaha ufficiali, a caccia di modifiche per riuscire a lottare ...

MotoGP – Lorenzo archivia l’esperienza in Ducati - Jorge pensa ai test in Honda : “non sarò al 100% - ma la mano andrà meglio” : Jorge Lorenzo dodicesimo sul traguardo del Gp di Valencia: le dichiarazioni dello spagnolo dopo l’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp L’ultimo Gp di stagione è stato caratterizzato dalla pioggia e dalle tante cadute sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A spuntarla, contro il maltempo spagnolo, è stato un grande Andrea Dovizioso superstite tra i big del campionato, quasi tutti vittime di incidenti a causa ...

MotoGP - Dovizioso non si illude : “mi aspetto pochi miglioramenti dai test. Lorenzo? Ecco cosa gli dico” : Il pilota della Ducati ha commentato il Gp di Valencia e i prossimi test della prossima settimana, soffermandosi anche sull’addio di Lorenzo Una giornata complicata, risoltasi per il meglio con la vittoria del Gp di Valencia. Andrea Dovizioso spiazza tutti e chiude alla grande la sua stagione, caratterizzata da numerosi alti e bassi costati il titolo mondiale a favore di Marc Marquez. AFP/LaPresse Nonostante questo, il forlivese ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : quando si svolgono? Date - programma - orari e tv : Si è ufficialmente chiusa la stagione 2018 del Motomondiale ma è già tempo di pensare alla prossima. Piloti e team inizieranno a farlo sin da subito, con i primi Test in vista dell’annata 2019. Tra due giorni a Valencia, i protagonisti cambieranno moto e tute e inizieranno a saggiare il primo approccio con i nuovi mezzi in vista del campionato che prenderà il via a marzo. Gli spunti di interesse saranno numerosi, molto più di quanto ...

MotoGP – Si spengono i semafori in Spagna : Rins subito in testa - ecco la partenza del Gp di Valencia [VIDEO] : E’ cominciato l’ultimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGp, via alle emozioni del Gp di Valencia semafori che si spengono, adrenalina che sale ed emozioni che possono cominciare. Scatta il Gp di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp 2018. Maverick Viñales in pole position, con Rins e Dovizioso subito dietro pronti a prendere il comando della gara. Il campione del mondo Marquez parte in seconda fila, ...

MotoGP – Un weekend da perdere la testa : Iannone - attenzione! Le ombrelline infiammano l’atmosfera ai box Suzuki [GALLERY] : Due bellezze da urlo ai box Suzuki: Mariam e Rocio ombrelline da sogno per Andrea Iannone nel weekend di gara del Gp di Valencia Terza fila per Andrea Iannone oggi nelle qualifiche del gp di Valencia: il pilota italiano della Suzui non è riuscito a far meglio del settimo tempo in qualifica sul circuito Ricardo Tormo. Andrea, però, potrà di certo consolarsi con le bellezze che circolano nel box della Suzuki: le due ombrelline per il weekend ...

MotoGP Valencia - Petrucci in testa dopo le terze libere - Rossi 14° : Valencia - Pioggia in pista e Danilo Petrucci in testa nelle terze libere per il Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima prova del Mondiale MotoGp, in programma sul circuito Ricardo Tormo di ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : date - programma - orari e tv. Primi giri verso la stagione 2019 : Andata in archivio il Mondiale 2018 di MotoGP, due giorni dopo l’ultimo GP della stagione a Valencia (Spagna), si torna in scena sempre sul Ricardo Tormo per pensare a quel che sarà. Martedì 20 e mercoledì 21 novembre, infatti, andrà in scena una due giorni di prove molto importanti per consentire ai team e ai piloti di sperimentare nuovo materiale in vista del campionato 2019. Ci sarà Jorge Lorenzo sulla Honda e la curiosità sarà tanta ...

MotoGP – Dovizioso pronto per l’ultimo round del campionato : “a Valencia test importante” : GP de la Comunitat Valenciana, ultimo appuntamento della stagione 2018 per i piloti del Ducati Team: le dichiarazioni di Andrea Dovizioso Dopo otto mesi dall’inizio del campionato 2018, che ha preso il via a marzo sul circuito di Losail in Qatar, i protagonisti della MotoGp arrivano in Spagna per affrontare il diciannovesimo e ultimo round della stagione, il Gran Premio de la Comunitat Valenciana, che si disputa sul Circuito Ricardo Tormo ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma e orari di tutte le prove prima del Mondiale. La guida completa : Si chiude la stagione 2018 per quanto riguarda la MotoGP, tempo di vacanze? Assolutamente no! Da martedì, infatti, scatta la due-giorni dei Test di Valencia che sancirà il primo antipasto del campionato 2019. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, vedremo all’opera per la prima volta i piloti con le moto che utilizzeranno nella prossima annata. Si potrà scendere in pista per sei ore equamente divise tra mattina e pomeriggio e ...

MotoGP Avintia - Rabat pronto a tornare per i test di Valencia : Valencia - 'Ho lavorato duramente per oltre due mesi da quando mi sono infortunato, la gamba migliora di giorno in giorno e sono riuscito a testare con la mia Panigale in un paio di circuiti. Ho visto ...