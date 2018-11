MotoGP | le pagelle del Mondiale 2018 | Marc Marquez ingiocabile | Dovizioso paga gli

MotoGP : le pagelle dialogate di Guido Meda e Mauro Sanchini : E' uno sport individuale. E' contemplato che mentre lottano si diano fastidio in modo chiaro, schietto." Meda: "Vince chi è più egoista. Da sempre." Sanchini: "Sì, e ha iniziato a vincere e quindi a ...

MotoGP - Pagelle GP Valencia 2018 : Dovizioso “mago della pioggia” - Rins ottimo - Rossi spreca - Marquez - Vinales e Petrucci a terra - Lorenzo sparisce : Si è ufficialmente conclusa la stagione 2018 della MotoGP con il Gran Premio di Valencia e lo ha fatto con una delle gare più avvincenti e spettacolari dell’anno. La pioggia, fortissima in alcuni momenti, come sempre regala colpi di scena a ripetizione e grandi sorprese. Andiamo, dunque, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato con diversi protagonisti che finiscono a terra, ma giustificati, ed altri che hanno saputo domare ...

MotoGP - Pagelle GP Malesia 2018 : Valentino Rossi spreca - Marquez ringrazia - Dovizioso sparisce - Rins si conferma : Marc Marquez vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 ed ancora una volta è il primo della classe in MotoGP. In questa occasione, tuttavia, il campione del mondo ha avuto bisogno del generoso regalo di Valentino Rossi per festeggiare, mentre Alex Rins e Johann Zarco si sono meritati il podio. Andiamo, quindi, a distribuire le Pagelle della gara di Sepang per capire chi può avere un plauso e chi, invece, una tirata d’orecchie. Qualche ...

MotoGP - Pagelle GP Australia 2018 : Maverick Vinales di nuovo sugli scudi - Iannone e Dovizioso brillanti - Rossi spento - Marquez e Zarco si spaventano : Il Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP vede il ritorno al successo di Maverick Vinales e Yamaha, nella consueta gara con tanti sorpassi, ed errori. Andrea Iannone e Andrea Dovizioso si dimostrano pronti a battagliare, mentre con Johann Zarco e Marc Marquez non ci si annoia mai. Di seguito le Pagelle della gara di Phillip Island, per capire chi si è meritato un buon voto e chi, invece, è finito dietro alla lavagna. Pagelle GP Australia ...

MotoGP - Pagelle GP Giappone 2018 : Marc Marquez ottiene la laurea - Crutchlow - Rins e Rossi promossi - Dovizioso e Iannone sprecano - Vinales anonimo : E così, come ampiamente previsto, Marc Marquez si laurea campione del mondo anche in questo 2018. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei Giappone, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare le Pagelle di ...

MotoGP - Pagelle GP Thailandia 2018. Marc Marquez show - Valentino Rossi rinato - Dovizioso sogna per il futuro : Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP, precedendo Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti scesi in pista a Buriram. Marc Marquez: 10. Si inventa una manovra d’antologia alla curva 5 sorpassando Dovizioso in un modo davvero incredibile. show da vero Campione del Mondo che non si tira indietro nonostante il campionato sia deciso e tira fuori tutto il ...

