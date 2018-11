MotoGP | Ducati | Dall' Igna promuove Lorenzo | ' Bilancio positivo | ci ha fatto crescere

MotoGP – Michele Pirro saluta Lorenzo : il post del collaudatore Ducati tra ‘corna’ e raccomandazioni : Michele Pirro saluta Jorge Lorenzo dopo due difficili ma splendidi anni di collaborazione in Ducati E’ terminata ieri l’avventura di Jorge Lorenzo con la Ducati: dopo due stagioni complicate il pilota maiorchino è pronto ad iniziare la sua nuova vita con la Honda, dove condividerà il box col campione del mondo Marc Marquez. E’ tempo dunque di saluti nei box del team di Borgo Panigale: dopo le battute di Lorenzo, che ha ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : Lorenzo in sella alla Honda - Yamaha forse con un motore nuovo e Ducati evoluta. Un assaggio di futuro : Tutto finito? Ancora no. Il GP di Valencia ha decretato il termine ufficiale della stagione di MotoGP ma i piloti e i team sono rimasti in Spagna, sul circuito Ricardo Tormo, per una due giorni di Test importante per provare le nuove moto o quanto meno del materiale in prospettiva 2019. Un campionato in cui le novità non saranno poche e dove forse l’interesse per l’iride potrebbe essere superiore all’anno corrente. Vedremo per ...

MotoGP - Inizia la nuova avventura di Petrucci : Danilo indossa finalmente l'abbigliamento Ducati ufficiale : Danilo Petrucci indossa per la prima volta l'abbigliamento della Ducati ufficiale: a Valencia Inizia la nuova avventura del pilota ternano E' terminata la stagione 2018 di MotoGp: Marc Marquez è il ...

MotoGP – Jorge Lorenzo e il saluto… malaugurante alla Ducati : “ecco cosa spero per il suo futuro” : Jorge Lorenzo e il saluto ironico alla Ducati: il maiorchino promette già battaglia alla sua ex squadra E’ finita ieri l’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati: il maiorchino ha disputato il suo ultimo Gp in sella alla Desmosedici Gp, ieri a Valencia. Un weekend caratterizzato dalla pioggia, più complicato del previsto per Lorenzo, che non ha ancora recuperato al 100% dal suo brutto infortunio. AFP/LaPresse Già da domani, Lorenzo ...

MotoGP - Valentino Rossi duro : “una sensazione di merda. Nessuna vittoria? Come in Ducati - ma lì non ero io” : Il pilota pesarese ha analizzato la stagione soffermandosi sulle zero vittorie in stagione, stesso bottino ottenuto nei due anni in Ducati Nessuna vittoria ottenuta in stagione ma terzo posto nella classifica finale piloti, può sembrare un controsenso ma invece testimonia la straordinaria regolarità di Valentino Rossi. AFP/LaPresse Il Dottore avrebbe potuto vincerla qualche gara, soprattutto quella in Malesia, rovinata da una scivolata nel ...

MotoGP Ducati - Lorenzo saluta : «Ora una grande sfida» : Il prossimo anno affiancherà il campione del mondo alla Honda, sulla quale salirà già nei prossimi test della MotoGp. 'Non sarò al 100%, ma sicuramente più passano i giorni più starò meglio. Io ...

MotoGP – Lorenzo archivia l’esperienza in Ducati - Jorge pensa ai test in Honda : “non sarò al 100% - ma la mano andrà meglio” : Jorge Lorenzo dodicesimo sul traguardo del Gp di Valencia: le dichiarazioni dello spagnolo dopo l’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp L’ultimo Gp di stagione è stato caratterizzato dalla pioggia e dalle tante cadute sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A spuntarla, contro il maltempo spagnolo, è stato un grande Andrea Dovizioso superstite tra i big del campionato, quasi tutti vittime di incidenti a causa ...

MotoGP - ultima gara a Dovizioso (Ducati) : 15.52 Il Gp di Valencia,ultimo della stagione, va a Dovizioso (Ducati) che chiude secondo il campionato dietro a Marquez. In partenza Rins sorpassa Vinales scattato in pole.La gara si svolge sotto la pioggia e Rossi 16° all'avvio è protagonista di una grande rimonta. Molte cadute:vanno giù Marquez Petrucci,Iannone e Vinales.Al 13°giro Rossi agguanta Rins, poi bandiera rossa.Si riparte con Rins in pole subito passato da Dovizioso e poi da Rossi ...

MotoGP Valencia - pioggia e cadute : trionfa la Ducati di Dovizioso : Andrea Dovizioso vince il GP della Comunità Valenciana e conquista la quarta vittoria stagionale nell'ultimo round del mondiale 2018. Il forlivese della Ducati ha trionfato al termine di una gara ...

MotoGP eSport Championship - Ducati campione con Trastevere73 : Lorenzo Daretti è campione del mondo per il secondo anno consecutivo . Il gamer romano ha trionfato nella finalissima del MotoGP eSport Championship tenutasi a Valencia, sbaragliando con la sua Ducati ...

MotoGP - prime indiscrezioni sulla nuova Ducati : Pirro e Dall’Igna fanno sognare i tifosi ‘in rosso’ : Un prototipo della nuova Ducati è già sceso in pista con Pirro in occasione di un test svolto a Valencia qualche settimana fa, martedì si tratterà invece del primo vero passo verso il 2019 La nuova Ducati cresce bene, il percorso intrapreso dai tecnici di Borgo Panigale in vista del 2019 è quello giusto. I primi segnali offerti qualche settimana dal prototipo portato in pista da Pirro sono stati positivi, filtra cauto ottimismo dal box in ...

MotoGP eSport Championship 2018 - Trastevere73 - Lorenzo Daretti - campione del mondo con Ducati : Weekend speciale per il Motomondiale: domenica l'ultimo atto della stagione, oggi la finale del MotoGP eSport Championship , raccontata in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208, e in live streaming ...