Mosca | in metro con una volpe in spalla Il video - Sky TG24

Da “Moscanbul” a “Bang York” : le metropoli ibride di cui non farete più a meno : Sidnakech Cape Roma Rio Londoneiro Bang York Seoulhi Moscanbul Dubaris La digital artist Margarita Zhitnik e l’art director Duck Knees hanno unito le forze per un progetto di manipolazioni grafiche che ibridano le più grandi metropoli del mondo. Una serie commissionata da Expedia che prende spunto dal film d’animazione Big Hero 6, nel quale la città di San Francisco si unisce graficamente a quella di Tokyo per formare San ...

Cede scala mobile in metropolitana a Roma - feriti tifosi del Cska Mosca : Questo il messaggio del club giallorosso su Twitter, al termine della partita vinta all'Olimpico per 3-0 sul Cska Mosca, in riferimento ai fatti di cronaca avvenuti nei pressi dello stadio , un ...

Roma : crolla scala mobile della stazione Repubblica : 17 feriti - uno in codice rosso. Sono tifosi russi del CSKA Mosca. Sei sono ancora sotto la metro - IL VIDEO : Cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma. sono 17 i feriti: uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano...

Mosca - il metropolita Hilarion annuncia : "Con Costantinopoli è scisma a causa dell'Ucraina" : A pochi giorni dalla grave rottura tra il patriarcato di Mosca e quello ecumenico di Costantinopoli, il metropolita Hilarion di Volokolamsk, capo del Dipartimento per le relazioni esterne della chiesa ortodossa russa, è arrivato a Roma per partecipare al Sinodo dei vescovi sui giovani.Tra gli incontri previsti c"è anche quello con Papa Francesco. Il tema sul tavolo è quello delle relazioni tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa russa ma, ...