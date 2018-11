Morta da mesi | trovata in casa tra i rifiuti

Papà dorme con la figlia di 4 mesi nel lettone : quando si sveglia la bimba è Morta : La tragedia è avvenuta a Burnley, in Regno Unito, nel maggio dello scorso anno. L'inchiesta non è riuscita a stabilire le cause del decesso della piccola Alissa. Ma per l'esperto: “Dormire in un letto normale, anche in un letto matrimoniale, o su due divani come in questo caso, può aumentare i rischi per i bambini".Continua a leggere

Il cane che da tre mesi aspetta la padrona nel luogo in cui è Morta : Lo scorso 21 agosto una donna è stata travolta e uccisa da un'auto a Hohhot, in Cina. Da quel giorno il suo cane torna sulla...

Il cane fedele che da quasi 3 mesi aspetta nel luogo in cui è Morta la sua padrona : La storia di questo cagnolino arriva dalla Cina: la sua proprietaria sarebbe morta in un incidente stradale il 21 agosto scorso e lui da quel giorno non avrebbe mai lasciato la corsia di emergenza della strada. Un tassista del posto: "Aveva un rapporto molto profondo con la sua proprietaria. Da quando è morta, il cane è rimasto lì di guardia".Continua a leggere

Un’attivista anti-corruzione ucraina - Kateryna Handzyuk - è Morta quattro mesi dopo essere stata aggredita con acido solforico : Un’attivista ucraina, Kateryna Handzyuk, è morta per le ferite riportate a luglio, quando era stata aggredita con dell’acido solforico. Handzyuk si occupava di lotta alla corruzione e negli ultimi mesi aveva indagato sulla corruzione nella polizia e tra i politici ucraini

Bimba di due mesi Morta in ospedale con diversi lividi : giallo a Catanzaro : I genitori hanno riferito ai medici ed agli investigatori che la bambina si lamentava e piangeva. Riscontrate numerose ecchimosi

Catanzaro - bimba di due mesi Morta in ospedale : aperta un'inchiesta : Una bambina di due mesi è morta domenica nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro. Le cause del decesso sono in corso d'accertamento. La bambina presentava numerose ...

Accoltellata e cotta nel forno dalla nonna/ Mattanza choc : Morta la nipotina di 20 mesi : La nonna di una bambina di 20 mesi ha accoltellato e poi messo nel forno la nipotina, è successo negli Stati Uniti. Non è chiaro se la piccola sia morta nel forno o prima(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:15:00 GMT)

COMO - BIMBA Morta IN AUTO SENZA SEGGIOLINO/ Condannati genitori e pirata : 16 mesi di reclusione : COMO, BIMBA MORTA in AUTO SENZA SEGGIOLINO. Stessa condanna per genitori e investitore: 16 mesi di reclusione per mamma e papà, colpevoli di non aver legato la figlia(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:30:00 GMT)

In soli otto mesi 713 incidenti Mortali sul lavoro - +4 - 5% - : Tra gennaio e agosto sono state presentate all'Inail 419.400 denunce di infortunio sul lavoro , -0,6% rispetto allo stesso periodo del 2017, , 713 delle quali con esito mortale , +4,5%, . Le patologie ...

Mamma Morta di cancro : doveva morire da mesi - ma resiste per festeggiare il primo compleanno del figlio : La 29enne inglese Nicola era affetta da un cancro al cervello con prognosi infausta, e la nascita del suo bambino era stata quasi un miracolo. Il piccolo sarà adottato dallo zio materno, che lo crescerà con la moglie.Continua a leggere

Una Vita Anticipazioni 13 settembre 2018 : Nemesio conferma a Simon che Elvira è Morta : L'unico superstite del naufragio porta con sé una terribile notizia conferma: la giovane Valverde ha perso la Vita in mare.

Napoli violenta - è Morta dopo quattro mesi di agonia la guardia giurata ferita durante una rapina : 'Ucciso due volte' : 'Riposa in Pace. Morto due volte, anzi, assassinato due volte, dalla mano del giovane criminale che ti aggredìì e dallo Stato che non ti ha protetto'. È il commento lasciato sui social dal presidente ...