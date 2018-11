Morricone | ' Tarantino è un cretino? Non l' ho detto | chi è stato è un cogl'

Ennio Morricone : 'Intervista inventata - mai detto che Tarantino è un cretino' : Il compositore Ennio Morricone smentisce l'incontro con un giornalista dell'edizione tedesca di 'Playboy' e l 'Intervista pubblicata dal giornale tedesco su Quentin Tarantino . E, parlando con il quotidiano La Repubblica, chiarisce il fatto sostenendo di non aver mai detto quelle parole, né le ha mai pensate. L 'Intervista di Ennio Morricone all'edizione tedesca di Playboy sarebbe totalmente inventata : le parole attribuitegli non erano proprio ...

Le dichiarazioni di Ennio Morricone contro Quentin Tarantino e i suoi “film spazzatura” smentite a Che Tempo Che Fa : Le parole di Ennio Morricone contro Quentin Tarantino e i suoi "film spazzatura" hanno fatto il giro delle testate internazionali suscitando grande stupore per la grande severità di giudizio nei confronti di un regista con cui il compositore ha lavorato a lungo firmando alcune delle sue musiche più celebri. In occasione dei suoi 90 anni, il Maestro ha fatto discutere per le presunte dichiarazioni rilasciate a Playboy Germany contro il regista ...

Morricone - 90 anni e gli insulti a Quentin Tarantino : "È un cretino". Ma smentisce : "Intervista inventata" : Il 10 novembre è stato un giorno speciale per Ennio Morricone . Il compositore romano, autore di oltre 500 colonne sonore per il cinema, ha compiuto 90 anni e li ha festeggiati con moglie e figli. Un ...

Morricone : mai dato del 'cretino' a Tarantino - querelo : Ennio Morricone non ha mai dato del 'cretino' a Quentin Tarantino , come riportato dall'edizione tedesca di Playboy. A sottolinearlo è il suo legale, l'avvocato Giorgio Assumma, che spiega di aver ...

Morricone - mai detto Tarantino 'cretino' : ANSA, - ROMA, 11 NOV - Ennio Morricone non ha mai dato del 'cretino' a Quentin Tarantino , come riportato dall'edizione tedesca di Playboy. A sottolinearlo è il suo legale, Giorgio Assumma, che spiega ...

Ennio Morricone : "Tarantino? Un cretino senza idee che ricucina roba vecchia. Non lavorerò mai più con lui" : Che il maestro non sia nuove ad esternazioni sopra le righe, non è una novità. Ma nel giorno del suo 90esimo compleanno, in pochi si aspettavano un'uscita così dura nei confronti di Quentin Tarantino, regista con cui Ennio Morricone ha lavorato con profitto.E invece il grande compositore italiano non le ha mandate a dire e in una intervista a Playboy tedesco ha detto:"Quell'uomo è un cretino. Lui ruba solo dagli altri ...