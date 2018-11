Monito per chi vuole provare le novità di WhatsApp in anticipo su iOS | truffe in agguato

Le grandi opere e il Monito degli industriali al Governo : È, infatti, il segnale della compattezza della confederazione e di tutto il mondo produttivo a difesa di un'opera, la Tav Torino-Lione, la cui utilità strategica non riguarda solo il Piemonte, ma il ...

Terremoti : entro il 2109 in arrivo il 5G per Monitorare gli edifici : “entro la fine del 2019 la tecnologia 5G sarà sul mercato per la rilevazione e il monitoraggio dei movimenti degli edifici in caso di terremoto”: sono le parole di Xiao Ming, presidente Zte Global Sale e Hu Kun, Ceo Zte Italia, nel corso del ‘Global Summit’ di Zte sul 5G, il primo in assoluto organizzato in Italia, finalizzato a fare il punto sullo sviluppo della nuova tecnologia, che si è svolto all’Aquila. Uno ...

Terremoti - nel 2019 useremo il 5G per Monitorare i movimenti degli edifici : L'annuncio all'Aquila, al Global Summit di Zte, dove l'azienda cinese ha messo a punto la dimostrazione

Catacombe - Monito di de Magistris : 'Delitto fermare questa esperienza' : Il Sindaco Luigi de Magistris è intervenuto con un post sulla vicenda delle Catacombe 'I santi hanno la loro storia legata ai popoli di appartenenza, con il loro martirio hanno rappresentato spesso le ...

Sicilia : 20 milioni per Monitorare terremoti e vulcani : La Regione Siciliana con venti milioni di euro finanziera’ la creazione di un laboratorio marino per monitorare fenomeni vulcanici e sismici nei mari dell’Isola. E’ il risultato di un’intesa tra il dipartimento regionale per le Attivita’ produttive e i Laboratori del Sud dell’Istituto nazionale di fisica nucleare. Secondo l’accordo, sottoscritto dall’assessore regionale Mimmo Turano e dal professor ...

Bolt - futuro in nazionale giamaicana? C'è l'apertura del presidente della Federazione : 'Lo stiamo Monitorando' : Non ha ancora esordito in una partita ufficiale, ma c'è già chi parla di una possibile convocazione in nazionale per Usain Bolt . L'ex velocista giamaicano, leggenda dell'atletica grazie ai suoi ...

Facile cadere in tentazione con il Monitor HANNSapple - perfetta fusione tra design e tecnologia - esperienza visiva e divertimento : Originally posted on Cristina Miraglia: E’ una mela rossa il nuovo monitor da 18.5” di HANNspree destinato a chi ha uno stile di vita a colori e ama un design vivace e originale. HANNspree presenta oggi, in versione monitor, quello che in passato è stato un prodotto originale e di successo della gamma di TV…

ALL'OSPEDALE DI MARSALA UN DISPOSITIVO SOTTOCUTANEO - UN'APP E UNO SMARTPHONE IN CARDIOLOGIA PER MonitoRARE LE ARITMIE : Il reparto di CARDIOLOGIA dell'ospedale Paolo Borsellino di MARSALA, è tra le prime realtà in Italia ad avere in dotazione il "Confirm Rx" il primo monitor cardiaco iniettabile al mondo , ICM - Implantable Cardiac Monitor, e ad averlo già impiantato in alcuni pazienti. Un nuovo DISPOSITIVO di dimensioni ridotte e tasso tecnologico da record, in grado di MONITORARE a distanza le ...

Maltempo a Reggio Calabria - nuova riunione serale in Prefettura per Monitorare la situazione : tante criticità : Nella serata di oggi si è tenuta, presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria (la sede della Prefettura), una ulteriore riunione di Protezione civile per le criticità determinatesi sul territorio per il Maltempo, che sta tuttora imperversando. Alla riunione hanno preso parte i Rappresentanti di alcuni Comuni che hanno attivato il COC, quali Reggio Calabria e Villa San Giovanni; inoltre, sono intervenuti i Rappresentanti della Protezione ...

Live Napoli-Roma 0-1 : Dzeko amMonito per simulazione : Solo la vittoria: dopo l'impresa di CR7 a Empoli, il Napoli ha un solo risultato a disposizione per tenere il passo della Juventus. Allo stadio San Paolo arriva la Roma e nessuno, tantomeno...

Manovra - Tria : No elementi nuovi per cambiare ma Monitoriamo situazione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Milan - Biglia polemico col Var : “Speravo intervenisse - giocare 70' da amMonito mi ha condizionato” : Lucas Biglia non sicuramente disputato una buona partita, che può essere riassunta nel duro scontro di gioco con Radja Nainggolan: “A fine partita sono andato a parlare con Nainggolan e mi ha detto che aveva la caviglia dolorante e un po’ gonfia. Non ho nulla contro nessuno, è una giocata di campo e può succedere. Forse il Var poteva intervenire. Io non sono andato su Nainggolan, volevo solo chiudere il passaggio”, ha ...