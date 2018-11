Mondiali 2030 | la Spagna propone al Marocco una candidatura congiunta

Mondiali 2030 - la Spagna si candida con due alleate : Portogallo e Marocco : Portogallo e Marocco potrebbero organizzare i Mondiali 2030 assieme alla Spagna, lo ha annunciato il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez La Spagna vuole presentare una candidatura congiunta con il Portogallo e il Marocco per organizzare la Coppa del Mondo 2030. Lo ha annunciato il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, durante una visita a Rabat. “Ho fatto la proposta prima al governo (del Marocco) e poi al re Mohamed VI che ...

Secondo la stampa cinese il paese vorrebbe utilizzare la candidatura del 2030 come prova per una proposta più strutturata nel 2034.

In ogni caso, ovunque si faccia, nei Balcani o in Argentina, in Paraguay, in Uruguay, questa sarà una buona Coppa del Mondo '. E sull'enorme incentivo da parte della Serbia: ' Sarà naturalmente un ...

Mondiali 2030 : Bulgaria - Romania - Serbia e Grecia si candidano per organizzare l’evento : Bulgaria, Romania, Serbia e Grecia intendono candidarsi per l’organizzazione dei Mondiali di Calcio del 2030. Lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic parlando con i giornalisti a Varna (Bulgaria), al termine di un vertice quadrilaterale con i capi di governo bulgaro, romeno e greco. L’idea del mondiale, ha aggiunto, e’ stata del premier ellenico Alexis Tsipras. Il presidente serbo ha detto inoltre che si ...

