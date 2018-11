Moda uomo | 10 sciarpe per proteggersi dal freddo

Moda uomo : i consigli per vestirsi a strati : Grande freddo ed è subito tempo di layering. La tecnica particolarmente amata dal mondo della Moda, oltre che da quello delle celebrities, torna puntuale per salvarci dalle temperature glaciali e da clamorosi epic fail stilistici. Al contrario di quanto si possa pensare, non stiamo parlando di scienza applicata. vestirsi a strati è una pratica antica, molto semplice e che segue delle regole ben precise. Se implementata con le giuste accortezze, ...

Moda uomo a prova di pioggia : Il termine “trend stagionale” non è esattamente tra i più amati nell’universo della Moda uomo. Più incline a investire su capi classici e versatili, destinati a restare nel guardaroba per anni, l’uomo contemporaneo ha imparato comunque a utilizzare i suggerimenti delle passerelle a proprio vantaggio. E visto che non è sempre semplice affrontare con stile la mezza stagione, arrivata quest’anno anche con un po’ di ritardo, direttamente dalle ...

Moda uomo. Cosa indossare a seconda del proprio lavoro : Ogni tipo di ambiente lavorativo ha il suo dress code. Ed è importante che questo venga rispettato. Qui parleremo di tre stili Moda da ufficio per soddisfare ogni tipo di esigenza. La scelta del proprio outfit può influire positivamente o negativamente sulla propria carriera e sul rapporto con i colleghi. Provate a varcare la soglia della sede della società di consulenza in cui lavorate con jeans strappati o chunky sneakers, anche una sola ...

Moda uomo : ispirazione militare : Army sì, ma chic. Ufficiale, ma anche gentiluomo. Lo stile militare che vi presentiamo è composto sia da capi eleganti che casual, ma sempre ricercati e ben strutturati. Mostrine e stemmi decorano lunghi cappotti doppiopetto e field jacket, mentre lucenti bottoni argentati impreziosiscono le corte giacche avvitate. Pantaloni con le tasche, sempre molto utili soprattutto se non amate andare in giro con tote bag, zaini o marsupi, e stivaletti ...

Moda uomo autunno-inverno : ossessione tuta : È decisamente finita l’era in cui la tuta veniva indossata in palestra, per correre al parco o per i momenti di relax a casa propria. L’immagine di un look trasandato non spaventa più: la voglia di comfort viene al primo posto. Anche i big della Moda lo hanno capito e nelle ultime stagioni si sono dati allo sportswear, “nobilitando” le tute da ginnastica. Una bella mossa che ha fatto salire notevolmente i profitti. I marchi lusso ...

Moda uomo autunno-inverno : se Dalì fa tendenza : Se è vero che il il mese di novembre sta al baffo almeno quanto quest’ultimo sta al genio di Salvador Dalì, va da sé che questo Movember fornisce l’occasione perfetta per guardare alle nuove tendenze surrealiste in passerella per l’uomo autunno/inverno 2018/19. Tendenze e influenze che per la verità non hanno mai cessato di manifestarsi, costituendo in certi casi le fondamenta creative di molti designers (Elsa Schiapparelli su tutti, ma anche ...

La boutique di Amazon - vestiti alla Moda (uomo e donna) a portata di click : Capi di abbigliamento dei maggiori marchi, da uomo e da donna, tutti in un'unica grande vetrina online

Moda uomo - tendenza dark : Tra le tante espressioni oscure della Moda, il goth (o dark) è ancora oggi una delle più affascinanti. Spesso riarrangiata e rielaborata, tanto da renderne difficile il riconoscimento, dal 1980 questa pittoresca estetica torna a cadenza quasi regolare a “tormentare” la cultura pop. E nell’anno dell’uscita del nuovo Suspiria, nel periodo di massima popolarità di vampiri e zombie in letteratura e serie tv, non sorprende che anche le passerelle ...

Moda uomo : come abbinare i pantaloni marroni : Il marrone è senza dubbio il colore più trendy di questa stagione. Una bella rivincita per questa tinta che spesso viene ritenuta piuttosto triste, anonima e tutt’altro che giovanile. E difficile da abbinare. In realtà, oltre a stare bene con qualsiasi carnagione e colore di capelli, si sposa con tantissimi colori e stili. E noi ve lo dimostreremo partendo da uno dei capi must-have del guardaroba maschile: il pantalone. Sportivo, stile chinos: ...

Moda uomo : i colori e gli stili di questo autunno : Tonalità estremamente sofisticate caratterizzano la Moda autunnale. Calde sfumature, autentiche e naturali, come quelle delle foglie variopinte che tappezzano il suolo dei nostri parchi, compongono la palette di questa stagione. Dal giallo fino al bordeaux, passando per le infinite sfumature di verde e marrone, è un tripudio di colori. Harmont&Blaine prende ispirazione dal colore della zucca per il suo montgomery; l’ideale per rallegrare le ...

Moda uomo : le tendenze autunno-inverno 2018-19 : Cosa indossare quest’autunno-inverno 2018-19? Se non sapete ancora su quali trend puntare e quali acquisti effettuare, qui troverete una breve guida con le macro tendenze principali. Capi e accessori con stampa check, in tessuti high-tech su cui campeggiano i loghi dei nostri marchi preferiti, occuperanno gran parte del guardaroba invernale. Assistiamo al grande ritorno del gessato e dello shearling e il velluto sarà uno dei tessuti più ...

Moda uomo : Vitale Barberis Canonico dà lezione di stile e svela le nuove tendenze : Nel centro di Milano, a due passi da Brera, lo scorso giugno è stato inaugurato un elegante spazio firmato Vitale Barberis Canonico, lanificio storico che produce tessuti pregiati dal 1663, denomimato “Fabric Academy”. Un luogo suggestivo creato non soltanto per sessioni di formazione sul tessuto ed eventi dedicati ai professionisti del settore e ad appassionati di stile, ma anche per guidare nella scelta il cliente. Oggi, 24 settembre, proprio ...

Moda uomo - lo stile sporty chic : sportswear di lusso - quali capi scegliere : Cosa si nasconde dietro il successo dello sportswear? Il desiderio condiviso da uomini e donne di ogni età di indossare capi confortevoli, piacevoli al tatto e con cui muoversi liberamente. Il mercato Moda lusso da alcune stagioni ha risposto a questa esigenza con lo sporty couture e anche i marchi più classici e d’impronta sartoriale hanno creato nuove linee all’insegna del comfort. Dimenticate però l’abbigliamento in nylon o in felpa di ...