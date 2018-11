Ministero della Difesa del Belgio crea unità d' èlite di donne soldato

Concorsi Ministero della Giustizia - Telefono Azzurro - CRI : invio CV entro dicembre : In queste settimane alcuni Organismi Pubblici e non solo hanno indetto dei bandi di concorso, per l'immissione di nuove figure professionali da collocare presso varie sedi di lavoro situate in numerose città d'Italia. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso a dicembre 2018 Il Ministero della Giustizia ha istituito un bando di concorso, per esami, per la copertura di 330 posti in funzione di magistrato ...

Rischio chimico - richiamate caramelle dal Ministero della Salute : ecco marca e lotto : Richiamo per Rischio chimico. E’ quanto si legge oggi sul sito internet del Ministero della Salute in riferimento ad un lotto di caramelle. Per la precisione si tratta di Marshmallow Palla Rossa, marca Le Monelle, commercializzato da Dulcis srl. Il richiamo è riferito in particolare al lotto n° 0618, venduto in buste da 1000 grammi e prodotto negli stabilimenti Golmasa Sl, ad Algada del Rey, a Madrid; data di scadenza 26 agosto 2019. Il ...

Rischio chimico - il Ministero della Salute ritira i Marshmallow Palla Rossa “Le Monelle” : Il Ministero della Salute ha ordinato il richiamo dal mercato dei Marshmellow Palla Rossa del brand La Monella per eventuale Rischio chimico. La decisione riguarda il lotto di produzione 0618, in quanto non conforme per valori eccedenti il limite di 300 grammi per kg del colorante E124. .Continua a leggere

Uranio impoverito - rimandato al mittente l’appello del Ministero della Difesa : lo Stato è colpevole : A gennaio del 2016 era arrivata una delle sentenze destinate a fare storia: lo Stato era Stato condannato a risarcire la famiglia di un paracadutista dell’Arma dei Carabinieri morto nel 200 di ritorno dalla Bosnia. Il Tribunale di Firenze aveva riconosciuto la responsabilità del Ministero della Difesa, stabilendo un risarcimento di oltre ottocentomila euro. Ad uccidere l’uomo, che aveva 41 anni, è Stato un tumore al colon che si era ...

Muos - i 5 stelle : lo smantelleremo. Ma il Ministero della Difesa frena : Siamo di fronte a follia politica e incompetenza strutturale. Il no al Muos è una scelta irrealizzabile tanto più che già c'è stato l'ok anni fa in Trattati sottoscritti tra Italia e Stati Uniti', ...

Rischio salmonella - uova fresche ritirate dal mercato : l’avviso del Ministero della Salute : Rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di salmonella Enteriditis, con degli avvisi pubblicati oggi, 29 ottobre 2018, nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, il Ministero della Salute comunica il ritiro immediato dagli scaffali dei negozi e supermercati di una serie di lotti di uova fresche da allevamento in batteria. La salmonella è l’agente batterico più comune nei caso di infezioni ...

Uova fresche ritirate per rischio salmonella - l’annuncio del Ministero della salute : Tre avvisi di richiamo sono stati pubblicati dal sito del Ministero della salute per una serie di lotti di Uova fresche da allevamento, commercializzate da due differenti marchi ma prodotte dalla stessa azienda agricola, a causa di un rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di salmonella Enteriditis.Continua a leggere

Pomodorini in scatola Decò - revoca di richiamo del Ministero della Salute : È stato revocato dal Ministero della Salute il richiamo dei Pomodorini in scatola a marchio Decò oggetto di una comunicazione nelle scorse settimane. Il dicastero ha attestato che non c’è nessun rischio di esposizione acuta e cronica al pesticida clormequat. Il prodotto è oggetto di ritiro e non più di richiamo.Continua a leggere

Grate della linea 6 al Plebiscito : il Ministero blocca i lavori del metrò : Stop alle Grate a piazza del Plebiscito. Il ministero dei Beni culturali, guidato da Alberto Bonisoli, sospende il parere favorevole della Sovrintendenza di Napoli sulla realizzazione della camera di ...

Autostrade A24 e A25 - Strada dei Parchi : “Scaduti termini della diffida al Ministero per sbloccare i fondi. Esposto in procura” : Strada dei Parchi annuncia che presenterà un Esposto in procura per il mancato sblocco dei 192 milioni necessari per la messa in sicurezza sismica delle Autostrade A24 e A25. “Il termine della diffida è scaduto oggi, non ci sono i decreti attuativi per sbloccare i fondi”, spiegano i vertici della concessionaria che gestisce le due arterie che collegano l’Abruzzo con il Lazio. Lo scorso lunedì, Strade dei Parchi aveva dato un ...

Napoli - il Ministero revoca il placet per le griglie della metro al Plebiscito : Il Ministero dei Beni e Attività Culturali ha inviato una lettera al Comune di Napoli in cui sospende il parere favorevole della soprintendenza alle griglie di ventilazione in piazza del Plebiscito. ...

Tonno Mareblu da 12 scatolette - prodotto richiamato dal Ministero della Salute : Un lotto di confezioni di Tonno Mareblu da 12 scatolette con scadenza 5 gennaio 2023 è stato ritirato dal commercio dal ministero della Salute. Come è possibile leggere nel richiamo pubblicato sul sito del dicastero il prodotto è stato ritirato “a scopo precauzionale, per potenziale problema di produzione legato all’integrità delle lattine che potrebbe compromettere la qualità del prodotto”. Quindi non si deve consumare il prodotto che va ...

Sugar tax : al via la campagna per la tassa sulle bevande zuccherate. Lettera al Ministero della salute. La lista di società scientifiche - ... : ... direzione socio educativa, servizi all'infanzia, Roma III Montesacro 10 Marco Cesare Giussani medico specialista in pediatria e scienza dell'alimentazione 11 Dario Dongo avvocato, PhD in diritto ...