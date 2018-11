Milano | scatta il piano freddo | 2700 posti letto per i senzatetto

Milano scatta il calendario 2019 : Obiettivo sul quartiere! “Costruiamo” insieme il calendario 2019 del nostro Municipio. E’ l‘idea del concorso fotografico promosso dal Municipio, con

Milano : tablet - borse e gioielli smarriti - scatta domani vendita all'asta : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Notebook, tablet, smartphone, ma anche trolley, macchine fotografiche, borse, chiavette usb. Migliaia di oggetti diversi, preziosi o ordinari, andranno all’asta domani, giovedì 25, venerdì 26 e, se necessario, anche sabato 27 ottobre, a Redecesio di Segrate. L'appuntame

Smog - Milano - scatta il blocco delle diesel Euro 4 : Da oggi, martedì 23 ottobre, a Milano e in 15 comuni limitrofi è scattato il divieto di circolazione per le automobili diesel Euro 4. Dalle 8.30 alle 18.30, oltre alle vetture a benzina (Euro 0 escluse) e ai veicoli commerciali, potranno viaggiare unicamente le vetture a gasolio omologate Euro 5 o Euro 6. Oltre al capoluogo lombardo, come stabilito dall'Accordo Aria sottoscritto nel 2017 dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia ...

Smog : scatta a Milano il blocco del traffico per i veicoli Euro 4 : scattato a Milano il blocco del traffico per i veicoli Diesel Euro 4, come previsto dal Protocollo Aria: la misura consegue al superamento dei livelli consentiti di polveri sottili PM10 per 4 giorni consecutivi. Divieto di circolazione dunque per i veicoli privati diesel Euro 4, tutti i giorni dalle 08:30 alle 18:30, divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e divieto di utilizzare sistemi di ...

Milano : Area C - a ottobre scattano nuove regole per veicoli merci pesanti (2) : (AdnKronos) - Dal primo gennaio 2019 i residenti disporranno di 40 ingressi gratuiti che avranno validità fino al 30 settembre 2019; successivamente a questa data o terminati i 40 ingressi non potranno più accedere alla Ztl e circolare all’interno di essa. Un’altra novità riguarda le associazioni di

Milano : Area C - a ottobre scattano nuove regole per veicoli merci pesanti (3) : (AdnKronos) - Non potranno entrare nella Ztl i taxi e gli Ncc con motorizzazioni diesel fino a euro 3; i veicoli trasporto cose e persone da euro 0 a euro 4 e autobus M2 ed M3 euro 3 diesel con Fap dovranno verificare la possibilità di accedere in base al valore emissivo espresso sulla carta di circ

Milano : Area C - a ottobre scattano nuove regole per veicoli merci pesanti : Milano, 25 set. (AdnKronos) - Novità in arrivo per l'Area C di Milano. Secondo quanto stabilito dall’Amministrazione comunale milanese nei giorni scorsi, dal prossimo primo ottobre saranno applicate alcune modifiche alle norme che regolamentano gli accessi. In particolare dal primo ottobre è conferm

Borsa : Europa scatta in avvio in scia ai record di Wall Street - Milano +0 - 7% : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 21 set - I record di Wall Street, innescati dai risultati migliori delle previsioni sull'economia americana, mettono le ali alle borse europee all'inizio dell'ultima seduta di contrattazioni della settimana. Gli indici del Vecchio Continente viaggiano in scia delle piazze asiatiche, per ...