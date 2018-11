Milano | incidente sul lavoro | si rompe una cinghia di trasmissione | operaio perde 2 dita

Le immagini della donna che è entrata nella galleria della metro di Milano e ha provocato l'incidente : Le immagini della donna che, alla fermata Loreto della linea 1 della metro di Milano, entra in galleria e provoca l'attivazione dei sistemi di sicurezza della rete metropolitana alla base dell'...

L'incidente della Metro di Milano è stato causato da un tentato suicidio : Una ragazza a piedi al buio nella galleria della Metropolitana di Milano, probabilmente con intenti suicidi: è questo che ha provocato questa mattina l'incidente che si e' verificato attorno alle 8, quando un convoglio affollato di passeggeri ha frenato bruscamente provocando il ferimento di 13 persone. Gli accertamenti sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione la causa indiretta dell'incidente sarebbe questa donna ...

Incidente metro Milano - nel video la donna che ha provocato il caos : Un video delle telecamere di sicurezza mostra una donna che si dirige nel tunnel della metropolitana 1 di Milano nello stazione di Loreto. Uno spostamento che ha allarmato la sicurezza di Atm pensando ...

Incidente metro rossa Milano - il video delle telecamere di sicurezza - : Le riprese del sistema di sorveglianza diffuse dall'Atm mostrano la donna che scendendo dalla banchina verso i binari avrebbe causato indirettamente la brusca frenata in un'altra stazione. Forse tra ...

Milano - incidente in metropolitana : bilancio di 13 feriti lievi : Momenti di paura questa mattina presto intorno alle ore 8:00 sulla linea rossa della metropolitana di Milano. Una giornata che non è cominciata benissimo, poiché una ragazza, intorno alle ore 7:47, ha tentato di suicidarsi. Per questo, come precisa la nota diramata dell'Atm, la società che gestisce i trasporti nel capoluogo lombardo, si è reso necessario staccare la linea di alimentazione per circa 10 minuti. L'aspirante suicida è stata poi ...

Milano - una donna si infila nella galleria della metro : ecco la causa dell’incidente che ha provocato 13 feriti. Il video : La telecamera di videosorveglianza, alla stazione di Loreto, ha ripreso il momento in cui una donna, dalla banchina della fermata, entra nella galleria riservata ai convogli. Il gesto della 32enne, di origini francesi, ha provocato la disalimentazione e la successiva ri-alimentazione della linea elettrica, che ha fatto scattare una frenata automatica di emergenza al convoglio in partenza dalla fermata Bonola. Una decina di minuti dopo, nel ...

Metro Milano - frenata improvvisa : 14 feriti/ Ultime notizie - incidente sulla Linea Rossa : scene di panico - IlSussidiario.net : Metro Milano, frenata improvvisa: diversi feriti e scene di panico. incidente verificatosi sulla Linea Rossa questa mattina

Milano - incidente in metro rossa sospesa per due ore : feriti alla fermata Uruguay. Frenata per una donna sui binari : Milano, incidente in metropolitana alla fermata Uruguay della linea rossa. L'incidente è avvenuto alle 8.05 ed è stato provocato da una brusca Frenata dovuta alla presenza di una...

Milano - incidente in metro : 14 feriti. 'Brusca frenata per un intruso in galleria' : Paura in metro a Milano: 14 persone sono rimaste ferite dopo la brusca frenata di un treno causata da un intruso in galleria. Nessuno, dalle prime informazioni, sarebbe grave. È accaduto alle 8.05 ...

Milano. Ragazza tenta suicidio : incidente in stazione Uruguay : Il bilancio ufficiale è di 13 passeggeri della linea rossa della metro rimasti leggermente feriti dopo essere caduti, a bordo

Milano - incidente in metro rossa sospesa per due ore : feriti alla fermata Uruguay : Milano, incidente in metropolitana alla fermata Uruguay della linea rossa. L'incidente è avvenuto alle 8.05. Diverse persone, alcune decine, sono rimaste ferite alla fermata della...

Milano - incidente in metropolitana alla fermata Uruguay : sul posto 4 ambulanze : Paura questa mattina a Milano per un incidente in metropolitana alla fermata Uruguay nella linea rossa. La circolazione dei treni sulla linea rossa tra QT8 e San Leonardo, al momento, è stata interrotta per soccorrere alcune persone rimaste ferite, o lievemente contuse, dall'incidente avvenuto. La prima ricostruzione dei fatti In base alla prima ricostruzione dei fatti, pare che l'episodio si sia verificato a causa di una brusca frenata del ...

Milano - incidente in metro rossa sospesa : feriti alla fermata Uruguay : Milano, paura in metropolitana. Persone ferite alla feramata della metropolitana Uruguay della linea rossa che arriva fino a Rho.La circolazione è stata temporaneamente bloccata a causa di una...

Milano - incidente in metropolitana : paura tra i pendolari : La causa sarebbe una brusca frenata di un convoglio della linea rossa tra le stazioni di QT8 e San Leonardo, almeno una persona ferita