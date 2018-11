Milano : Comune - al via piano freddo - 2.700 posti per senzatetto (2) : (AdnKronos) - Durante le ore serali il comitato milanese della Croce Rossa, in convenzione con Fondazione Progetto Arca, gestirà le emergenze e coordinerà il servizio delle 19 associazioni del Terzo settore che mettono a disposizione le unità mobili per perlustrare la città. Quest’anno, per la prima

Milano Ristorazione. Aperta strada di impegno comune con lavoratori e azienda : Si è tenuto un incontro tra gli assessori Laura Galimberti (Educazione), Cristina Tajani (Politiche per il lavoro), il direttore generale

Milano : da Comune 400mila euro per progetti su minori non accompagnati (2) : (AdnKronos) - Il finanziamento verrà utilizzato per l’affidamento tramite bando pubblico, della gestione di un Welcome center, un centro servizi per msna che sorgerà entro fine anno in via Zendrini e dove verranno espletate tutte le azioni previste dalla normativa (legge Zampa) che istituisce un sis

Milano : da Comune 400mila euro per progetti su minori non accompagnati : Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Il Comune di Milano parteciperà, come partner di Città Metropolitana e Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, a due progetti per favorire l’inclusione e la tutela della salute dei minori stranieri non accompagnati (msna) che arrivano in città, in modo

Milano : Comune raccoglie nuove proposte per Piazze Aperte (3) : (AdnKronos) - Apprezzamento anche per il nuovo look di piazza Angilberto II: il 71% degli intervistati è d’accordo con la pedonalizzazione, il 52% dichiara di utilizzare più frequentemente la piazza, il 70% vorrebbe che la sperimentazione diventasse permanente. Il 71% dei cittadini è preoccupato per

Milano : Comune raccoglie nuove proposte per Piazze Aperte : Milano, 10 nov. (AdnKronos) - Dopo 'le Piazze a pois', tecnicamente progetti di 'urbanistica tattica' (Piazza Dergano e Piazza Angilberto II) che da poco più di un mese a questa parte hanno un nuovo look e una ritrovata vivibilità grazie agli interventi sperimentali realizzati nell’ambito dell’inizi

Milano : Comune raccoglie nuove proposte per Piazze Aperte (2) : (AdnKronos) - Il monitoraggio dei primi 40 giorni della sperimentazione su Dergano e Angilberto II, realizzato attraverso video e sopralluoghi, sta riguardando l'analisi comparata dei flussi veicolari, ciclabili e pedonali, delle velocità di percorrenza e dei modi d'uso degli spazi pubblici e ha già

Tram storici di Desio - lettera a Regione Lombardia - Comune di Milano e Atm : «Salvateli - sono pezzi unici» : «Diversi di questi veicoli, realizzati tra il 1918 e il 1941 rivestono senza dubbio un'importanza storico-culturale: si tratta infatti di esemplari unici o comunque appartenenti a 'serie' mai ...

Milano - famiglie arcobaleno : la maggioranza in Comune si spacca sulla bimba figlia di due padri : Dopo la sentenza del Tribunale che ha obbligato a registrare la piccola. Il sindaco: "Presto una riflessione in giunta". La maggioranza: "Decida il consiglio o una commissione"

Milano : da Comune 1mln euro a imprese interessate da cantieri M4 (2) : (AdnKronos) - L'azione di sostegno dal 2016 ad oggi ha stanziato complessivamente più 6 milioni di euro sostenendo, a vario titolo (contributi in parte corrente o per investimenti), 242 imprese con una intensità media di aiuto di circa 15mila euro. Delle imprese che hanno beneficiato dei contributi

Milano : da Comune 1mln euro a imprese interessate da cantieri M4 : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Da oggi, sino a giovedì 28 novembre, sarà possibile presentare domanda per accedere ai contributi comunali a sostegno delle imprese commerciali e artigiane interessate dai cantieri per la costruzione della M4. Sono un milione di euro le risorse messe a disposizione per

Maltempo - allerta a Milano : il Comune - “non parcheggiare in zone a rischio” : A Milano, nella notte, come previsto dal centro meteo della Regione Lombardia, le piogge si sono intensificate. Dalle 6 di lunedì mattina si registra anche forte vento. Il Comune invita i cittadini a “prestare particolare attenzione a non lasciare automobili parcheggiate nelle zone maggiormente a rischio per l’esondazione del Seveso e attivare le ordinarie tutele per le zone allagabili“. Ricorda inoltre di “evitare di lasciare ...

Olimpiade 2026 - il Comune approva le linee guida organizzative. Parte la sinergia Milano-Cortina : La giunta del Comune di Milano ha approvato venerdì le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 tra ...

Milano - bimba nata da due padri : il Tribunale ordina al Comune la trascrizione dell'atto di nascita : La sentenza segue quelle di Livorno, Roma e Pisa: fino ad oggi Palazzo Marino aveva riconosciuto solo figili di due madri