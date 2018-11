Milan | stagione finita per Bonaventura | si opera al ginocchio

Milan - infortunio Bonaventura : il calciatore si opera in USA. Stagione finita : Tegola per Rino Gattuso e per il suo Milan, l’infortunio di Giacomo Bonaventura è più grave del previsto. Il centrocampista rossonero, infatti, sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere in maniera definitiva i problemi alla cartilagine del ginocchio (microfrattura e lesione della cartilagine del ginocchio). Bonaventura ha iniziato il suo calvario nell’immediata […] L'articolo Milan, infortunio ...

Calcio - stagione finita per Giacomo Bonaventura : il giocatore del Milan si opera negli Stati Uniti - 7-8 mesi di recupero : Una brutta tegola per il Milan e la Nazionale Italiana di Calcio. Il centrocampista Giacomo Bonaventura dovrà operarsi al ginocchio sinistro. Si attendeva l’ufficialità di questa notizia, visto che era noto da diverse settimane che il calciatore rossonero non riuscisse a trovare una soluzione all’infiammazione cronica che lo aveva messo fuori causa già da diverso tempo. Criticità che richiederà dunque un intervento negli Stati Uniti ...

Milan - Bonaventura si opera negli Usa : la sua stagione è già finita : Come si temeva, Giacomo Bonaventura è costretto all'operazione al ginocchio sinistro. Mancava solo l'ufficialità della notizia, perché purtroppo erano già filtrati elementi che facevano presagire la ...

Milan - per Bonaventura operazione al ginocchio negli USA : stagione finita : Tegola pesantissima per il Milan. La stagione di Giacomo Bonaventura è da considerarsi conclusa. Come riportato da Sky Sport , si opererà negli Stati Uniti per la lesione alla cartilagine del ginocchio e starà lontano dai campi circa 7-8 mesi. La decisione è arrivata dopo l'incontro di ieri tra il Milan e l'agente del ...

Milan - pessime notizie relative alle condizioni di Bonaventura : stagione finita per il giocatore rossonero : Il centrocampista rossonero ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico negli Stati Uniti, i tempi di recupero oscillano tra i 7 e gli 8 mesi stagione praticamente finita per Giacomo Bonaventura, il centrocampista del Milan infatti ha deciso di operarsi negli Stati Uniti per risolvere una volta per tutte l’infiammazione alla cartilagine del ginocchio sinistro. Il club del Fondo Elliott ha deciso di andare sul sicuro, per questo ...

Milan - prende corpo l'idea Gasperini per la nuova stagione : contatti in corso tra le parti : Il Milan per il momento si sta rendendo protagonista di un campionato che non sta deludendo le attese di inizio stagione, anche se si percepisce che la società vuole qualcosa in più. Proprio per questo motivo il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, dovrà essere bravo a gestire la situazione di emergenza visti i tantissimi infortuni, cercando di non perdere terreno sulle rivali dirette per un posto nella prossima Champions League. Si ha la ...

Milan - Arsene Wenger : l'uomo del fondo Elliott. È lui il successore di Rino Gattuso per la prossima stagione : Il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan è sempre di più in bilico e non è un segreto. Già da tempo, infatti, circolava la notizia di una possibile sostituzione dell'ex rossonero con ...

Milan-Genoa - Kessié : “Ora restiamo al quarto posto per tutta la stagione” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando nel successo sofferto contro il Genoa: “quarto posto? Adesso dobbiamo rimanere lì fino a fine stagione”. Milan-Genoa, Kessié: “Infortunio? Ho stretto i denti e dato il meglio” Il giocatore rossonero parla del suo infortunio: “Ho stretto i denti e […] L'articolo Milan-Genoa, ...

Milan - l'infortunio di Caldara è grave : lesione al tendine d'Achille e strappo al polpaccio - stagione a rischio : strappo al muscolo del polpaccio destro, il difensore costretto all'ennesimo stop. Cambia la strategia per il mercato di gennaio

Sci – ‘Milano Montagna’ - premi e programmi della nuova stagione invernale : tutti i dettagli dell’evento : Gli Sci Club di Milano e della sua provincia protagonisti dell’inverno sulla neve. Domenica a “Milano Montagna” premi e programmi della nuova stagione: gli azzurri Bertani e Bosca al via della Coppa del Mondo sci alpino Il Comitato provinciale di Milano della Federazione Italiana Sport Invernali incontra gli appassionati in occasione di Milano Montagna, il Festival dedicato alla promozione della cultura e dello sport outdoor, rinnovando la ...

Milano Classica stagione con dedica ai Geni italiani : Milano Classica dedica ai “Geni italiani” la sua XXVII stagione in Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame. E per

Basket - Eurolega : Olimpia Milano - primo ko della stagione. Il Real Madrid vince 91-85 : Olimpia Milano-Real Madrid 85-91, la cronaca James comincia con le marce alte e piazza subito un paio di canestri da spellarsi le mani, trascinando Milano al +7 , 16-9 dopo 5', con 8 punti del play ...