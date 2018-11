Milan | per Bonaventura operazione al ginocchio negli USA | stagione finita

Milan - Bonaventura si opera in Usa : la sua stagione è già finita : Come si temeva, Giacomo Bonaventura è costretto all'operazione al ginocchio sinistro. Mancava solo l'ufficialità della notizia, perché purtroppo erano già filtrati elementi che facevano presagire la ...

ACI e AC Milano per la sicurezza stradale : In occasione della “Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada” di domenica 18 novembre, l’ACI e l’Automobile Club Milano hanno organizzato diverse iniziative per la prevenzione dell’incidentalità e per la sensibilizzazione della mobilità in sicurezza. Ancora oggi è troppo alto il tributo umano e i costi sociali (quantificati in 19,3 miliardi di euro pari […] L'articolo ACI e AC Milano per la sicurezza stradale sembra essere ...

Milano Ristorazione risarcisce dopo il caso tramezzino - 65mila euro in libri per chiedere scusa ai bambini : Si tratta di un risarcimento simbolico deciso dopo che i vertici della società hanno incontrato il Comune. Nel pieno delle polemiche, il sindaco Sala aveva detto: "Inaccettabile, non accada mai più"

Le Vibrazioni in concerto al Forum di Milano per festeggiare i 20 anni di carriera : Appuntamento a marzo The post Le Vibrazioni in concerto al Forum di Milano per festeggiare i 20 anni di carriera appeared first on News Mtv Italia.

Inseguì e travolse motociclisti - pm Milano chiede 15 anni per omicidio volontario aggravato : Una condanna a 15 anni e 3 mesi di carcere, già al netto dello sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato, è stata chiesta dalla Procura di Milano per Maurizio De Giulio, l’elettricista 52enne di Nichelino, in provincia di Torino, processato per omicidio volontario aggravato dai motivi abbietti e futili e di tentato omicidio. L’uomo lo scorso 9 luglio a Condove, in Val di Susa, dopo una lite di viabilità ha investito una coppia ...

Marco Mengoni - tre giorni di eventi a Milano per il nuovo album : Milano, 19 novembre 2018 - Venerdi' 30 novembre uscira' il nuovo disco di Marco Mengoni, Atlantico. Per presentare il progetto, Mengoni ha ideato Atlantico Fest- Attraversa la musica, tre giorni di ...

Casting per due cortometraggi da girarsi a Firenze e a Milano : Sono aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di due interessanti cortometraggi, che verranno prodotti uno da Fair Play e l'altro da Veleno Production. Le riprese verranno effettuate in entrambi i casi agli inizi del prossimo anno, rispettivamente a Firenze e a Milano. Un corto prodotto da Fair Play Per la realizzazione di un cortometraggio di genere thriller-psicologico si selezionano attori e attrici. Le ...

Milan - Gattuso spera di recuperare due giocatori per la Lazio : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, il Milan farà di tutto per recuperare Calhanoglu e Calabria in vista della sfida di domenica contro la Lazio.

Donadoni : Un giorno spero di allenare il Milan : ''Mancini - dice Donadoni ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - s ta facendo un'operazione per ringiovanire questa Nazionale inserendo anche giocatori che non hanno un presenza costante nelle loro ...

Milan a Nyon per il Fair Play Finanziario - il club si aspetta una multa : L’articolo della Gazzetta Il Milan di nuovo a giudizio, a casa Uefa per il Fair Play Finanziario. La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera ricostruiscono le prossime tappe per il club rossonero, atteso domani alla Camera giudicante di Nyon. Leggiamo: «La località svizzera non evoca buoni ricordi: il 19 giugno scorso la delegazione rossonera uscì sconfitta dal palazzo a vetri della Uefa, ma erano altri tempi, il triste canto del ...

Milan - ecco le sanzioni Uefa per il Fair Play Finanziario : cosa può succedere : Si chiude la partita per le violazioni del triennio 2015-2017. Tutti gli scenari in attesa del nuovo confronto in primavera sul bilancio in rosso del 2018

Il Pd Milanese sceglie Silvia Roggiani : per la prima volta la guida affidata una donna : La 34enne già nella segreteria cittadina scelta dal 58 per cento dei votanti. Gli avversari Skendari e Vecchiarelli non superano il 25 per cento. Ribaltone nel Pd regionale: Peluffo batte il renziano Comincini

Milan - prende corpo l'idea Gasperini per la nuova stagione : contatti in corso tra le parti : Il Milan per il momento si sta rendendo protagonista di un campionato che non sta deludendo le attese di inizio stagione, anche se si percepisce che la società vuole qualcosa in più. Proprio per questo motivo il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, dovrà essere bravo a gestire la situazione di emergenza visti i tantissimi infortuni, cercando di non perdere terreno sulle rivali dirette per un posto nella prossima Champions League. Si ha la ...