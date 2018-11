Milan | incontro con Raiola per parlare del futuro di Ibrahimovic | le ultimissime

Emilio Fede a LA7? Incontro a Milano con Urbano Cairo : Clamorosa indiscrezione dell’ultima ora: Emilio Fede potrebbe presto ritornare in televisione. Come riportato da Iltempo, l’ex direttore del TG4 avrebbe incontrato a Milano il patron di LA7, Urbano Cairo. Il suo arrivo nella rete del presidente del Torino potrebbe essere ufficializzato o categoricamente smentito nei prossimi giorni. Nel frattempo, però, le voci si fanno sempre più insistenti. Emilio Fede, Incontro con Urbano ...

Milan - incontro con l'agente di Suso : il problema clausola - aumento e non solo : Anche per questo oggi - come annunciato da Sky Sport - c'è stato un incontro a Casa Milan tra Alessandro Lucci, agente di Suso, e la dirigenza rossonera . Un faccia a faccia utile per portare avanti ...

Milano : 31 ottobre in Bicocca incontro su privacy con presidente Authority : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Esperti in materia, insieme al presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, si incontreranno mercoledì prossimo, 31 ottobre, all'università degli studi di Milano-Bicocca in occasione di un incontro sulla privacy. Nell’aula magna

Milano : il 31 ottobre in Bicocca incontro con pilota Frecce Tricolori : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Mercoledì prossimo, 31 ottobre, all'università degli studi di Milano-Bicocca andrà in scena un evento dedicato a una delle eccellenze italiane più famose e ammirate del mondo, la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori. All'incontro sarà presente anche il

Milano. Domani incontro pubblico su Giovannino Guareschi : Il Municipio 7 terrà Domani, lunedì 22 ottobre, alle 21:00, presso la sede del Consiglio in via Anselmo da Baggio

Sfera Ebbasta e Taylor Mega - incontro romantico a Milano : è amore? : Sfera Ebbasta e Taylor Mega , amore in vista? Il re della trap tricolore e la modella e influencer sono stati visti in giro nella nottata milanese, subito dopo una romantica cena in un ristorante ...

Milano : Fontana dà benvenuto a nuovo prefetto - presto un incontro : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Con una cordiale telefonata di benvenuto, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha salutato oggi la nomina di Renato Saccone a prefetto di Milano: "Dopo avergli augurato buon lavoro -spiega Fontana- ci siamo accordati per fissare un incontro nei prossimi

Demenza senile e aggressività - l’importanza di comunicare. A Milano l’incontro per imparare a farlo : In Italia ne soffre oltre 1 milione di persone. Un numero in crescita che arriverà a toccare il milione e mezzo entro il 2030 e i 2 milioni per il 2050. Sono i dati, allarmanti, sulla Demenza senile. Gli anziani che ne sono affetti spesso, oltre che essere colpiti da un processo degenerativo che tocca le cellule cerebrali, hanno difficoltà nella vita di relazione, dovute a stati di agitazione e di aggressività immotivata. In cui il dialogo è ...

U2 e Bono : standing ovation a Milano/ Video : l'incontro con i fan in coda fuori dal Forum di Assago : Gli U2 incantano il pubblico di Milano, al Mediolanum Forum di Assago, portando a casa la standing ovation. I messaggi umanitari di Bono Vox al pubblico.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Gruppo Cap : a Milano un incontro sulla comunicazione efficace in Csr (3) : (AdnKronos) - Nel corso della mattinata di mercoledì 10 ottobre, dopo i saluti introduttivi di Alessandro Russo, presidente del Gruppo Cap, interverrà Giordano Colarullo, direttore generale Utilitalia, con uno speech sulla sostenibilità come scelta necessaria. Gaia Pretner (Iefe, Istituto di economi

Gruppo Cap : a Milano un incontro sulla comunicazione efficace in Csr (2) : (AdnKronos) - Obiettivo del seminario, destinato in particolare ai giornalisti, è creare un importante momento di confronto tra utility, aziende e stakeholder per fare il punto sulle strategie di comunicazione e sulle best practice messe in atto sul fronte della sostenibilità e della responsabilità

Gruppo Cap : a Milano un incontro sulla comunicazione efficace in Csr : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - La sostenibilità è un fattore competitivo cardine nella strategia di comunicazione di un’azienda. Ma quali sono i comportamenti più virtuosi in fatto di politiche socialmente responsabili? Come comunicare ai cittadini il proprio impegno di sostenibilità in modo efficace

Human Legacy - da Expo 2015 a Dubai 2020 : l’esperienza dei grandi eventi urbani al centro di un incontro a Milano : L’Università di Milano-Bicocca ospita il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione dell’iniziativa “Human Legacy – l’esperienza dei grandi eventi urbani. Da Expo 2015 a Dubai 2020”, un’analisi del lascito culturale della passata esposizione che si proietta verso il futuro ed Expo Dubai 2020. L’incontro si svolgerà mercoledì 3 ottobre alle 18 nella torre dell’Ateneo milanese in viale Sarca, 230, all’incrocio con via Chiese. Per l’occasione ...

Tpl : incontro sindacati-Comune Milano - no contro aumento biglietto Atm : Milano, 7 set. (AdnKronos) - Nel pomeriggio gli assessori milanesi alla Mobilità, Marco Granelli, e al Lavoro, Cristina Tajani, hanno incontrato nella Sala Giunta di Palazzo Marino i sindacati confederali per discutere del servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento agli inter