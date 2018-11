Milan | Gattuso spera di recuperare due giocatori per la Lazio

Milan in emergenza - Gattuso pensa alla difesa a tre : la società a caccia di rinforzi : Il Milan non sta attraversando un bel periodo per quanto riguarda la condizione fisica dei propri giocatori, con una serie di infortuni che negli ultimi tempi si sono abbattuti su diversi elementi della rosa. I problemi per Gattuso arrivano soprattutto dal reparto difensivo dove, dopo gli stop forzati per Conti (che potrebbe rientrare contro la Lazio), Caldara, Musacchio e Alessio Romagnoli, l'unico centrale attualmente a disposizione è il ...

Milan - Gattuso pensa al 3-5-2 contro la Lazio : Stefano Cantalupi, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, analizza le possibili soluzioni tattiche per i rossoneri in vista della sfida con la squadra di Simone Inzaghi. Cristian ...

Milan decimato dagli infortuni : adesso Gattuso cosa s’inventa? Spunta un’ipotesi “folle” : Milan in seria difficoltà per quanto concerne la fase difensiva, gli infortuni non stanno dando tregua a mister Gattuso Il Milan deve fare i conti con una “moria” generale che condizionerà le prossime importanti gare rossonere. La squadra di Gattuso giocherà infatti nel prossimo weekend di domenica in casa della Lazio, uno scontro per la Champions League che i Milanisti non vogliono fallire, sopratutto dopo la sconfitta ...

Milan - Bakayoko sicuro : “Conte e Gattuso sono piuttosto simili. I fischi? Non fanno piacere - ma li capisco” : Il centrocampista del Milan ha parlato della sue esperienza al Milan, facendo un paragone tra Gattuso e Conte, avuto nella sua esperienza al Chelsea Un inizio difficoltoso, seguito poi da un lento miglioramento che gli ha permesso di conquistarsi un ruolo da titolare nel cuore del centrocampo. Spada/LaPresse Tiemoué Bakayoko ha convinto Gattuso, riuscendo a ritagliarsi il proprio spazio dopo la tanta panchina subita nelle prime gare di ...

Milan - Bakayoko : 'Capisco i fischi - aspetto gli applausi. Conte e Gattuso sono simili' : sono dispiaciuto per il risultato contro la Juventus, è il calcio, ma sono Contento di ciò che ho fatto" ha detto il centrocampista nell'intervista rilasciata a Sky Sport. L'adattamento procede, non ...

Milan - Bonaventura si dovrà operare : che mazzata per Gattuso : Jack si è arreso dopo il derby. Troppo forte il dolore al ginocchio sinistro. Negli ultimi venti giorni giocatore e staff medico si sono concentrati su una terapia di tipo conservativo: attraverso il ...

Suso : 'Al Milan mi sento importante. Gattuso? Perfetto per noi' : Se mi cerca il Real? Non lo so, ma sarebbe un orgoglio visto che è uno dei club migliori al mondo. Vorrebbe dire che sto facendo bene'. In chiusura Suso ha parlato della convocazione ormai fissa con ...

ITALIA - SANDRO TONALI : 'PIRLO? NO - MI ISPIRO A GATTUSO'/ Il talento del Brescia - 'da piccolo tifavo Milan' - IlSussidiario.net : ITALIA, SANDRO TONALI:'PIRLO? No, mi ISPIRO a GATTUSO'. Il talento del Brescia è il primo 2000 convocato in Nazionale maggiore.

Milan - Gattuso mette le cose in chiaro : “polli sul 2-0. Il rigore tirato da Higuain? Se non avesse litigato con Kessié…” : L’allenatore rossonero ha parlato del match contro i bianconeri, esprimendo il proprio parere circa alcune situazioni Niente alibi, solo voglia di imparare dagli errori e ripartire di slancio dopo la sosta. Gennaro Gattuso si lecca le ferite dopo la sconfitta subita dal Milan contro la Juventus, un ko dettato da molti fattori, soprattutto dalla superiorità dei bianconeri, come sottolineato dallo stesso allenatore rossonero nel post ...

Milan - Gattuso : "Juventus fortissima - niente alibi. Higuain deve reagire" : Il Milan fa match pari con la capolista Juventus , ma deve inchinarsi ai bianconeri al termine del posticipo serale di San Siro. Una partita che sarebbe potuta svoltare con il calcio di rigore ...

Milan-Juventus - Gattuso : “Higuain si scusi e sbrocchi di meno” : Milan-Juventus, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta interna contro la Juventus: “Espulsione di Benatia? Non attacchiamoci a queste cose, lasciamo perdere. Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo commesso un’ingenuità sul secondo gol. Si vede che c’è […] L'articolo ...

Milan - Scaroni : 'Higuain è il nostro CR7 - soddisfatto di Gattuso' : Lo stadio è pieno e abbiamo conseguito il record di incassi" ha detto in un'intervista rilasciata a Sky Sport prima del fischio d'inizio. Sulla gestione tecnica della squadra, si è espresso così: "...

Milan - Gattuso sfida la Juve : 'Incerottati ma daremo battaglia' : Quasi 5 milioni di euro l'incasso e 200 paesi collegati in tutto il mondo per seguire la partita. Di fronte ad un evento del genere, non ci si può tirare indietro. Nemmeno di fronte ad una emergenza infortuni , come quella patita e sofferta dal Milan nelle ultime ...

Milan-Juve - il doppio ex Zambrotta : “Allegri e Gattuso non sono tanto diversi. Bonucci? Sa cosa lo attende” : Gianluca Zambrotta ha vinto in Italia sia con la maglia della Juve che con quella del Milan. Quello di stasera sarà per questo motivo un match speciale per lui, che ha lasciato buoni ricordi e tanti amici sia a Torino che a Milano. L’ex terzino della Nazionale, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato le sue sensazioni in vista della sfida di San Siro. La Juve, secondo lui, ha aumentato il divario dalle altre: ...