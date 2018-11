Milan | ecco le sanzioni Uefa per il Fair Play Finanziario | cosa può succedere

Milan : Donnarumma - che bella rivincita. Calhanoglu ancora a secco : Scherzi del destino: l'occasione del riscatto per Gigio Donnarumma, che attendeva il momento di rifarsi dopo la famosa uscita sbagliata su Icardi nel derby, è arrivata a San Siro, con la maglia ...

Calciomercato Milan - ecco la soluzione per sostituire Romagnoli : Calciomercato Milan – Emergenza totale in casa Milan, nelle ultime ore si è fermato anche Alessio Romagnoli, problemi serissimi per Gennaro Gattuso per quanto riguarda il reparto arretrato. Il club rossonero ha perso diversi pezzi nelle ultime settimane, si è pensato di intervenire sul mercato svincolati ma le soluzioni a disposizione non hanno convinto, si è deciso ormai di aspettare gennaio e valutare le eventuali occasioni. Per il ...

Riecco la Nazionale a Milano un anno dopo la disavVentura : dal nostro inviato Milano Non c'è niente da fare, Roberto Mancini ha il fisico, Gian Piero Ventura no. E' come il coraggio di Don Abbondio, se non ce l'hai non te lo puoi dare. Mancio, la bellezza, se ...

Milan - i problemi al cuore di Strinic sono superati : ecco quando tornerà il terzino croato : Il legame di Ivan Strinic con il Milan risale alla scorsa stagione quando, in scadenza di contratto con la Sampdoria, il laterale croato ha deciso di accordarsi con i rossoneri. Da lì inizia un saliscendi continuo, che lo ha visto passare dalle stelle alle stalle, e viceversa, in più occasioni. Per lui non è stato semplice concludere il campionato in blucerchiato, perché da quel momento praticamente non ha più visto il campo e il Mondiale ...

BookCity Milano 2018 : ecco tutti gli eventi da seguire della grande festa dei libri : Prosegue domani, venerdì 16 novembre, BookCity Milano 2018, la grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e dell’editoria. Tra gli appuntamenti della giornata, nelle sale del Castello Sforzesco: “Cristianesimo: esperienza di libertà” con il Cardinale Angelo Scola, Piero Bassetti, Ferruccio de Bortoli e Luigi Geninazzi; dedicati a Vivian Maier “La fotografa nascosta. La voce ritrovata di Vivian Maier” con Christina ...

Milan - riecco Strinic : "Sono guarito - da lunedì riprenderò gli allenamenti" : In un periodo di brutte notizie provenienti dall'infermeria, il Milan può sorridere per la notizia di un gradito ritorno. Ivan Strinic, terzino croato arrivato in rossonero la scorsa estate a ...

Milan - ecco il rinnovo con Fujitsu Climatizzatori : partner per il sesto anno : Rinnovata per il sesto anno consecutivo la partnership tra il Milan e Fujitsu Climatizzatori, azienda del Gruppo Eurofred L'articolo Milan, ecco il rinnovo con Fujitsu Climatizzatori: partner per il sesto anno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Benji & Fede : ecco chi saranno gli ospiti dei concerti di Milano e Roma : Il 16 e il 25 novembre The post Benji & Fede: ecco chi saranno gli ospiti dei concerti di Milano e Roma appeared first on News Mtv Italia.

Milano - una donna si infila nella galleria della metro : ecco la causa dell’incidente che ha provocato 13 feriti. Il video : La telecamera di videosorveglianza, alla stazione di Loreto, ha ripreso il momento in cui una donna, dalla banchina della fermata, entra nella galleria riservata ai convogli. Il gesto della 32enne, di origini francesi, ha provocato la disalimentazione e la successiva ri-alimentazione della linea elettrica, che ha fatto scattare una frenata automatica di emergenza al convoglio in partenza dalla fermata Bonola. Una decina di minuti dopo, nel ...

BookCity Milano 2018 : ecco tutti gli eventi da seguire della grande festa dei libri : Prosegue domani, venerdì 16 novembre, BookCity Milano 2018, la grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e dell’editoria. Tra gli appuntamenti della giornata, nelle sale del Castello Sforzesco: “Cristianesimo: esperienza di libertà” con il Cardinale Angelo Scola, Piero Bassetti, Ferruccio de Bortoli e Luigi Geninazzi; dedicati a Vivian Maier “La fotografa nascosta. La voce ritrovata di Vivian Maier” con Christina ...

Maxi Lopez - il giramondo : “In Brasile per pensare a me stesso - ecco cosa successe quando firmai col Milan” [GALLERY] : 1/11 LaPresse - Federico Tardito ...

Milan - arriva la squalifica per Gonzalo Higuain : ecco la decisione del Giudice Sportivo : L’attaccante rossonero è stato squalificato per due giornate dopo il rosso ricevuto nel corso del match contro la Juventus Sono due le giornata di squalifica inflitte a Gonzalo Higuain, espulso nel corso del match contro la Juventus per le veementi proteste nei confronti dell’arbitro Mazzoleni. Il giocatore del Milan dunque salterà lo scontro diretto per la zona Champions League contro la Lazio, oltre alla successiva gara ...

Milan - arriva la squalifica per Gonzalo Higuain : ecco la decisione del Giudice Sportivo : L’attaccante rossonero è stato squalificato per due giornate dopo il rosso ricevuto nel corso del match contro la Juventus Sono due le giornata di squalifica inflitte a Gonzalo Higuain, espulso nel corso del match contro la Juventus per le veementi proteste nei confronti dell’arbitro Mazzoleni. Il giocatore del Milan dunque salterà lo scontro diretto per la zona Champions League contro la Lazio, oltre alla successiva gara ...

Milan - due turni di squalifica per Higuain? Ecco cosa potrebbe accadere : Gonzalo Higuain rischia due turni di squalifica dopo la reazione spropositata contro Mazzoleni in occasione di Milan-Juventus. Proteste eccessive, ma senza nessun tipo di insulto. Ecco perchè la squalifica potrebbe pendere più per i due turni, piuttosto che sulle tre giornate di squalifica. Tuttavia tutto dipenderà da ciò che l’arbitro scriverà nel referto della gara. […] L'articolo Milan, due turni di squalifica per Higuain? Ecco ...